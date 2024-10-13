Afyon depremi sonrası Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama! "O bölge 7,2’lik depreme gebe"
Afyon gece saatlerinde 4,4 şiddetindeki depremle sallandı. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük korku yarattı. Afyon depremi ile ilgili deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok önemli bir açıklama geldi.
Afyon, üç gün içinde ikinci kez depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre, gece saat 03.14'te meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.
Üç gün önce Afyon merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Peş peşe meydana gelen depremler, bölge halkında endişeye yol açtı.
Aynı fayda üç gün arayla iki şiddetli deprem gerçekleşirken, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çok önemli bir açıklama geldi.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Afyon depremiyle ilgili "Boyalı/Sinanpaşa-Afyonkarahisar’da 4,4 sığ bir deprem oldu.