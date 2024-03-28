Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz bu konu hakkında bir tarih verilmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Paketi ödemelerine dair bir açıklama gelirse haberimize ekleyeceğiz.