Aile hekimliğinde dijital dönem başladı: İşte sağladığı kolaylıklar ve sistemin detayları...
Yeni yıl ile birlikte milyonlarca vatandaşın sağlık hizmetlerinden daha rahat faydalanması için tasarlanan 'dijital dönem' başladı. Aile hekimlikleri ile hastaneler arasında dijital entegrasyonu sağlayacak olan düzenlenen ile randevu sırası bekleme derdi bitecek, özel kod ile muayene ve kan testleri yaptırılabilecek. İşte düzenlemenin getirdiği kolaylıklar...
Aile hekimliğinde çalışan hekimler, ebeler ve hemşireler 5 günlük greve çıktı. 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakacak olan aile hekimliklerinde ise yeni yıl ile birlikte dijital dönem başladı.
İşte hastaneler ile aile hekimlikleri arasında dijital entegrasyonu sağlayan ve 1 Ocak itibarıyla tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemenin vatandaşa sunduğu kolaylıklar...
TETKİKLER DOĞRUDAN
Sistem sayesinde aile hekimleri röntgen, mamografi ve yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.
EKSTRA KAYDA GEREK YOK
Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından, özel bir kod üreterek hastası ile paylaşacak.