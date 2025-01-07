Aile hekimliğinde dijital dönem başladı: İşte sağladığı kolaylıklar ve sistemin detayları...

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Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından, özel bir kod üreterek hastası ile paylaşacak.