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  4. Ajda Pekkan, 6.5 milyonluk araba aldı, özel plaka yaptırdı

Ajda Pekkan, 6.5 milyonluk araba aldı, özel plaka yaptırdı

Ajda Pekkan, araba tutkusu için kesenin ağzını açtı. Kendisine tam 6.5 milyon TL’ye ultra lüks 4x4 bir araba aldı. Plakasını da AJD yaptırdı.

Ajda Pekkan, 6.5 milyonluk araba aldı, özel plaka yaptırdı - Sayfa 1

Süperstar Ajda Pekkan, 12 Haziran'da daha şimdiden ses getiren bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

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Ajda Pekkan, 6.5 milyonluk araba aldı, özel plaka yaptırdı - Sayfa 2

Müzik kariyerinin ilk stadyum konserini verecek olan Ajda Pekkan'a, Mazhar- Fuat, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Nilüfer, Hande Yener ve Işın Karaca gibi toplam 13 sanatçı eşlik edecek.

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Ajda Pekkan, 6.5 milyonluk araba aldı, özel plaka yaptırdı - Sayfa 3

Çok büyük görsel şovların hazırlandığı Ajda Pekkan'ın bu konser için özel bir dans ekibiyle de haftalarca çalıştığı ortaya çıktı.

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Ajda Pekkan, 6.5 milyonluk araba aldı, özel plaka yaptırdı - Sayfa 4

Konser öncesi kendisini ödüllendiren Pekkan son model Mercedes GLC model bir jeep aldı.

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