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  4. AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı?

AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı?

AK Parti 2024 seçimlerinde sadece üç şehirde yüzde 50’yi aşmayı başardı. Yüzde 54,7 ile Rize en fazla oy aldığı şehir oldu. Küçük bir oy farkı ile CHP’den geri alınan Hatay, AK Parti’nin en fazla oy aldığı 10. şehir oldu. Öte yandan AK Parti’nin en düşük oy aldığı şehir Batman olurken burada bile yüzde 12,4 oy aldı. İşte AK Parti'nin en fazla ve en az oy aldığı şehirler...

AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı? - Sayfa 1

AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller

Rize 

Yüzde 54,7

1 | 19
AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı? - Sayfa 2

Trabzon - Ahmet Metin Genç

Yüzde 51,4

2 | 19
AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı? - Sayfa 3

Erzurum - Mehmet Sekmen

Yüzde 50,4

3 | 19
AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı? - Sayfa 4

Konya - Uğur İbrahim Altay

Yüzde 49,4

4 | 19