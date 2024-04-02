AK Parti en fazla ve en az oyu hangi illerden aldı?
AK Parti 2024 seçimlerinde sadece üç şehirde yüzde 50’yi aşmayı başardı. Yüzde 54,7 ile Rize en fazla oy aldığı şehir oldu. Küçük bir oy farkı ile CHP’den geri alınan Hatay, AK Parti’nin en fazla oy aldığı 10. şehir oldu. Öte yandan AK Parti’nin en düşük oy aldığı şehir Batman olurken burada bile yüzde 12,4 oy aldı. İşte AK Parti'nin en fazla ve en az oy aldığı şehirler...
AK Parti'nin en fazla oy aldığı iller
Rize
Yüzde 54,7
1 | 19
Trabzon - Ahmet Metin Genç
Yüzde 51,4
2 | 19
Erzurum - Mehmet Sekmen
Yüzde 50,4
3 | 19
Konya - Uğur İbrahim Altay
Yüzde 49,4
4 | 19