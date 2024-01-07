AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında 26 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte Ak Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları...
Aydın - Mustafa Savaş (AKP Aydın Milletvekili)
1 | 26
Balıkesir - Yücel Yılmaz (Mevcut belediye başkanı)
2 | 26
Bursa - Ali Nur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)
3 | 26
Denizli - Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)
4 | 26