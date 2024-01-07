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  4. AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında 26 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte Ak Parti'nin 11 büyükşehir ve 15 ildeki belediye başkan adayları...

AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu - Sayfa 1

Aydın - Mustafa Savaş (AKP Aydın Milletvekili)

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AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu - Sayfa 2

Balıkesir - Yücel Yılmaz (Mevcut belediye başkanı)

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AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu - Sayfa 3

Bursa - Ali Nur Aktaş (Mevcut belediye başkanı)

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AK Parti’nin İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli dahil 26 ilde belediye başkan adayları belli oldu - Sayfa 4

Denizli - Osman Zolan (Mevcut belediye başkanı)

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