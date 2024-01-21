AK Parti'nin seçim beyannamesinde dikkat çeken madde: Büyükşehir tazminatı Yerel seçimlerde (31 Mart) yarışacak tüm belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşan AK Parti'nin seçim beyannamesini 30 Ocak’ta açıklaması bekleniyor. AK Parti'nin beyannamesindeki en dikkat çekici bölüm büyükşehirlerde çalışan memurlara büyükşehir tazminatı vaadi. Memurlar için büyükşehir tazminatının ayrıntıları ise merak konusu oldu.

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı beyannamede öne çıkan dört proje bulunuyor. Bunlar depreme dayanıklı şehirler, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri olarak sıralanıyor. 1 | 12

Depreme dayanıklı kentler projesi nedir? Geçen yıl 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Bu kapsamda AK Parti beyannamesinin ana omurgası "depreme dayanıklı iller" üzerine kuruldu. 2 | 12

Memurlara büyükşehir tazminatı vaadi Memur büyükşehirlerde görev almak istemiyor, tayin isteklerinde adeta patlama yaşanıyor. Çünkü kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek. 3 | 12