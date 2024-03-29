Akaryakıt fiyatları güncellendi (29 Mart akaryakıt fiyatları)
Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu kez indirim haberi geldi. Motorin grubuna 1 lira indirim geliyor. 29 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki 29 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...
İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatı: 43.38 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 41.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda 21.60 TL
İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 42.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda 21.68 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara’da benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Ankara’da motorin litre fiyatı: 42.85 TL
Ankara’da LPG litre fiyatı: 21.85 TL