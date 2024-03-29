Akaryakıt fiyatları güncellendi (29 Mart akaryakıt fiyatları)

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Peki 29 Mart 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte ayrıntılar...