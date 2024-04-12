Akaryakıta bayram zammı: 12 Nisan güncel fiyat listesi
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Birbiri ardına gelen zamlar sonrasında motorin ve benzin fiyatları rekor seviyelere çıktı.
Brent petrol fiyatları 91 dolar seviyesinde satılırken son olarak bayramın ilk günü benzine 3 kuruş, motorine ise 2 kuruş zam yapıldı. Yakıttaki artış pompaya yansıdı.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.07 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22.04 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.14 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22.10 TL