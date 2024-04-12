Akaryakıta bayram zammı: 12 Nisan güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatları 2024 yılına zamla başladı. ÖTV'de yapılan düzenleme sonrası hem benzin hem motorin hem de LPG fiyatlarında büyük artış gerçekleşti. Birbiri ardına gelen zamlar sonrasında motorin ve benzin fiyatları rekor seviyelere çıktı.