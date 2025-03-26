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  4. AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak

AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak

Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artacağını ve çamur yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM, İstanbul için sağanak yağış ve çamur yağışı uyarısında bulundu. Uzmanlar özellikle bu hafta dışarı çıkacakların maske takmasını öneriyor.

AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak - Sayfa 1

Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek.

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AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu dönemde özellikle dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

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AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak - Sayfa 3

Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesini düşürecek.

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AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak - Sayfa 4

UZMANLARDAN 'MASKE TAKIN' UYARISI

Uzmanlar, çöl tozu geçişinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı.

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