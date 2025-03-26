AKOM İstanbul'u tarih verip uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor, çamur yağacak
Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artacağını ve çamur yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM, İstanbul için sağanak yağış ve çamur yağışı uyarısında bulundu. Uzmanlar özellikle bu hafta dışarı çıkacakların maske takmasını öneriyor.
Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu dönemde özellikle dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
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