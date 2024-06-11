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AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyor

AKOM, İstanbulluları aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. İstanbul'da saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında kalınmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyor - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un yaptığı son meteorolojik değerlendirmeye göre İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgeleri, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına giriyor.

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AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyor - Sayfa 2

Tahminlere göre bugünden itibaren sıcaklıklar 35 derecelerin üzerindeki çıkacak. Bunaltıcı değerlerde seyredecek sıcaklıkların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyor - Sayfa 3

AKOM, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

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AKOM saat verdi: İstanbul'da aşırı sıcaklar risk oluşturuyor - Sayfa 4

Ayrıca sıcak ve kuru havaya dikkat çeken AKOM, orman yangını riskinin de arttığı uyarısında bulundu.

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