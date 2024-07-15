AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın!
AKOM'dan sıcak havanın etkili olacağını belirterek İstanbulluları dikkatli olmaları noktasında uyardı.
AKOM tarafından yayımlanan hava durumunda İstanbullulara bazı uyarılarda bulunuldu.
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Paylaşılan bilgilere göre bu hafta yağış olmadığı belirtilirken sıcaklıkların da 32-36 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
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Yapılan açıklamalara göre şehirde hafta boyunca güneşli bir hava hâkim olacak.
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Aktarılan bilgilere göre rüzgârın Kuzeyli yönlerden(Poyraz) aralıklarla sert şekilde (15-30 km/s) esmesi bekleniyor.
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