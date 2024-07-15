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  4. AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın!

AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın!

AKOM'dan sıcak havanın etkili olacağını belirterek İstanbulluları dikkatli olmaları noktasında uyardı.

AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın! - Sayfa 1

AKOM tarafından yayımlanan hava durumunda İstanbullulara bazı uyarılarda bulunuldu.

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AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın! - Sayfa 2

Paylaşılan bilgilere göre bu hafta yağış olmadığı belirtilirken sıcaklıkların da 32-36 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

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AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın! - Sayfa 3

 Yapılan açıklamalara göre şehirde hafta boyunca güneşli bir hava hâkim olacak.

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AKOM uyardı! İstanbul'da hava ısınıyor, bu saatlerde ve bu günlerde çıkmayın! - Sayfa 4

Aktarılan bilgilere göre rüzgârın Kuzeyli yönlerden(Poyraz) aralıklarla sert şekilde (15-30 km/s) esmesi bekleniyor.

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