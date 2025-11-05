AKOM uyardı! İstanbul’da pastırma sıcakları sona eriyor: Serin ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini güncelledi. Kuzeybatı kesimlerde bulutlanmanın artmasıyla birlikte birçok kentte sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. AKOM, bugünden itibaren İstanbul’da sıcakların düşmesiyle pastırma sıcaklarının yerini serin ve yağışlı havaya bırakacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Marmara’nın kuzey ve batısı, Antalya’nın iç kesimleri ile Düzce çevresinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.
Diğer bölgelerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Ayrıca, Marmara’nın güneyi ve Karadeniz’in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Pastırma sıcakları sona eriyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kent genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği uyarısında bulundu.