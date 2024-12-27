AKOM uyardı ve saat verdi! İstanbullular tedbirinizi alın: Bu ilçelerde kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Yağışların büyük kısmının yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara'nın batısı, İç Ege, Akdeniz'in yüksek bölgeleri, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağabileceği ifade edildi.