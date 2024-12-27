AKOM uyardı ve saat verdi! İstanbullular tedbirinizi alın: Bu ilçelerde kar geliyor
MGM ve AKOM uyardı. İstanbul'un bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağması beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu. Yağışların büyük kısmının yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara'nın batısı, İç Ege, Akdeniz'in yüksek bölgeleri, Karadeniz'in iç kısımları ve Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağabileceği ifade edildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ
Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç bölgeleri, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Bu bölgelerde su baskınları ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.