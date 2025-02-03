AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağını bildirdi.
AKOM, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, İstanbul da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmı, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Salı günü (04 Şubat) akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor.
Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.