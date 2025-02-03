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  4. AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek

AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağını bildirdi.

AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek - Sayfa 1

AKOM, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, İstanbul da dahil olmak üzere ülkenin büyük bir kısmı, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.

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AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek - Sayfa 2

Salı günü (04 Şubat) akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8 derece düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor.

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AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek - Sayfa 3

Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor.

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AKOM, yoğun kar yağışı için gün verdi! Sıcaklık dibi görecek - Sayfa 4

Gelecek günlerde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altında, 1-3 derece arasında olması bekleniyor.

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