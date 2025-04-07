AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi
Türkiye genelinde mevsim normallerinin dışında gelişen hava durumu, vatandaşları şaşkına çevirdi. Yaz aylarına girilmesi beklenirken, birçok bölgede adeta kış geri döndü. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), art arda yaptığı açıklamalarla hava koşullarındaki ani değişimlere karşı vatandaşları uyardı.
Yurt genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, vatandaşları adeta hazırlıksız yakaladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Trakya’dan giriş yaparak iç kesimlere kadar ilerledi ve sıcaklıklarda ani düşüşlere neden oldu.
Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da sertleşebileceği uyarısında bulunarak, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Edirne’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kentte günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İstanbul’da ise hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanırken, sağanak yağmur nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.