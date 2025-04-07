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  4. AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

Türkiye genelinde mevsim normallerinin dışında gelişen hava durumu, vatandaşları şaşkına çevirdi. Yaz aylarına girilmesi beklenirken, birçok bölgede adeta kış geri döndü. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), art arda yaptığı açıklamalarla hava koşullarındaki ani değişimlere karşı vatandaşları uyardı.

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi - Sayfa 1

Yurt genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, vatandaşları adeta hazırlıksız yakaladı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava, Trakya’dan giriş yaparak iç kesimlere kadar ilerledi ve sıcaklıklarda ani düşüşlere neden oldu.

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AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi - Sayfa 2

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha da sertleşebileceği uyarısında bulunarak, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi - Sayfa 3

Edirne’de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kentte günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İstanbul’da ise hava sıcaklıklarında hızlı bir düşüş yaşanırken, sağanak yağmur nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

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AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi - Sayfa 4

İstanbul Valiliği, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamalarda, megakentte kuvvetli sağanak yağışın yanı sıra yer yer karla karışık yağmur geçişlerinin de görülebileceği ifade edildi.

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