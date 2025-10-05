  1. Ekonomim
AKOM’dan İstanbul'a çok kuvvetli sağanak uyarısı: Sonbahar yerini kışa bırakıyor!

İstanbul’da sonbahar bir anda kışa dönüyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı son açıklamayla megakenti etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.

Türkiye, hafta başından itibaren kademeli olarak serin ve yağışlı havanın etkisine girmeye hazırlanıyor.

Özellikle salı ve çarşamba günleri, ülke genelinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşerken kuvvetli yağışlar birçok bölgede etkili olacak.

7 Ekim Salı günü ise hava koşullarında önemli bir değişim yaşanacak. Batıdan giriş yapacak soğuk ve yağışlı sistem; Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun geniş bir kesimini etkisi altına alacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere batı ve iç bölgelerde yağışlar kendini gösterecek, Marmara ve Ege’de yer yer kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

