  4. AKOM'dan İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava uyarısı: Siklon dalgası fena vuracak!

AKOM’dan İstanbullulara yeni uyarı geldi! Dün akşam başlayan sağanak yağışların hafta boyunca etkisini sürdüreceği bildirilirken hava sıcaklıklarında da ciddi düşüşlerin yaşanacağı kaydedildi.

AKOM, İstanbul için yeni bir hava uyarısı yaptı. Kentte bugünden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve soğuk havanın etkili olacağı belirtildi.

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Kasvetli ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkisini artırarak süreceği bildirildi.

SİKLON DALGASI GELİYOR

Diğer taraftan bugün İstanbul'un, Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' adı verilen kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girmesi bekleniyor. Megakent'te sağanak yağış etkili olacak.

Açıklamada, İstanbul’da hafta boyunca etkili olması beklenen alçak basınç sistemi nedeniyle hava sıcaklıklarının 16-18°C civarında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı belirtildi.

