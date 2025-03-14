AKOM'dan İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber: Sıcaklık ani düşecek, kar yağacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber verdi. Haftalık hava tahmini raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar 24-25 derecelere kadar çıkacak. Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte hafta içi sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. AKOM'dan yapılan uyarıya göre haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.
CUMADAN PAZARA KADAR YAZ HAVASI
Rapora göre; İstanbul’da bugün gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış yok.
Rüzgârın lodos yönünden esmesiyle zaman zaman şiddetini artırarak sert rüzgârlar oluşturabileceği belirtiliyor.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 25 DERECEYE ÇIKACAK
İstanbul'da 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.