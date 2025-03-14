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AKOM'dan İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber: Sıcaklık ani düşecek, kar yağacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber verdi. Haftalık hava tahmini raporuna göre hafta sonu sıcaklıklar 24-25 derecelere kadar çıkacak. Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte hafta içi sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. AKOM'dan yapılan uyarıya göre haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

AKOM'dan İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber: Sıcaklık ani düşecek, kar yağacak - Sayfa 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu yayımladı.

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AKOM'dan İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber: Sıcaklık ani düşecek, kar yağacak - Sayfa 2

CUMADAN PAZARA KADAR YAZ HAVASI

Rapora göre; İstanbul’da bugün gün içerisinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, yağış yok.

Rüzgârın lodos yönünden esmesiyle zaman zaman şiddetini artırarak sert rüzgârlar oluşturabileceği belirtiliyor.

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AKOM'dan İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber: Sıcaklık ani düşecek, kar yağacak - Sayfa 3

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 25 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günlerinde sıcaklıkların 24-25 dereceye çıkması beklenirken, pazar günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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AKOM'dan İstanbullulara bir iyi, bir de kötü haber: Sıcaklık ani düşecek, kar yağacak - Sayfa 4

PAZARTESİ HAVA SOĞUMAYA BAŞLIYOR

Ancak 17 Mart Pazartesi günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarlarına gerileyeceği belirtiliyor.

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