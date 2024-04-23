Alması da satması da çok kolay: İkinci el araçta en çok tercih edilen 5 marka belli oldu!

İKİNCİ ELDE FİYATLAR NEDEN ARTTI?

Otomobil fiyatlarını etkileyen ana unsur döviz kuru, enflasyon ve bunlara bağlı değişen maliyetler. İkinci el otomobil fiyatları sıfır fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden, sıfır otomobilde uygulanan fiyat artışları ikinci el piyasasına da yansıyor. Bir diğer önemli faktör ise talep. Bu süreçte sıfır fiyatları artmış olmasına rağmen ikinci el otomobil fiyatları sabit kaldı. Başlıca sebebi kampanyalar ve fiyat avantajı nedeniyle tüketici tercihinin neredeyse tamamen sıfır otomobilde olmasından dolayı ikinci el talebinin düşük seyretmesiydi.

Sona eren kampanyalar ve bir miktar yükselen fiyatlar neticesinde son birkaç aydır talep tekrar ikinci el piyasasına kaymaya başladı. Özetle döviz kuru, enflasyon ve maliyetlerin yanı sıra, artan talepte fiyatları etkileyen unsurlar arasında.