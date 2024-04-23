Alması da satması da çok kolay: İkinci el araçta en çok tercih edilen 5 marka belli oldu!
İkinci el araç fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Yeni yıl itibarıyla 4 aylık süreçte ikinci el araç fiyatlarında yaşanan fiyat artışları kayda değer oranlara ulaştı. Araç satın almak isteyen vatandaşların en büyük korkusu ise daha sonraki satışta zarar etmek. Ancak çok alıp satılan araçlarda bu risk çok daha az. İşte Türkiye'de alınıp satılması en kolay 5 otomobil markası...
İkinci el araç fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. Yeni yıl itibarıyla 4 aylık süreçte ikinci el araç fiyatlarında yaşanan fiyat artışları kayda değer oranlara ulaştı. Peki mevcutta ikinci el araç fiyatlarındaki artışın nedenleri neler? En çok hangi araçlarda fiyat artışı gerçekleşti? Şu anda piyasada en çok tercih edilen modeller hangileri?
İKİNCİ ELDE FİYATLAR NEDEN ARTTI?
Otomobil fiyatlarını etkileyen ana unsur döviz kuru, enflasyon ve bunlara bağlı değişen maliyetler. İkinci el otomobil fiyatları sıfır fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden, sıfır otomobilde uygulanan fiyat artışları ikinci el piyasasına da yansıyor. Bir diğer önemli faktör ise talep. Bu süreçte sıfır fiyatları artmış olmasına rağmen ikinci el otomobil fiyatları sabit kaldı. Başlıca sebebi kampanyalar ve fiyat avantajı nedeniyle tüketici tercihinin neredeyse tamamen sıfır otomobilde olmasından dolayı ikinci el talebinin düşük seyretmesiydi.
Sona eren kampanyalar ve bir miktar yükselen fiyatlar neticesinde son birkaç aydır talep tekrar ikinci el piyasasına kaymaya başladı. Özetle döviz kuru, enflasyon ve maliyetlerin yanı sıra, artan talepte fiyatları etkileyen unsurlar arasında.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği'nden derlenen verilere göre Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu. Listede sırasıyla yer alan araçlar şöyle:
1 - Fiat