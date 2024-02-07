Alper Gezeravcı uzaya çıktı, herkes merak ediyor: Astronotlar ne kadar maaş alıyor? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi uzay yolculuğunu tamamlamıştı. Uzayda 13 deney gerçekleştiren Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun istasyondan TSİ 17.05'te ayrılmasının beklendiğini duyuruldu. Gezeravcı'nın uzaya gitmesiyle nasıl astronot olunduğu ve NASA'da ya da Avrupa'daki astronotların ne kadar kazandığı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

NASA'da nasıl astronot olunur? NASA'da astronot olmak hiç kolay değil. ABD vatandaşı olmanız, bilim, teknoloji, mühendislik ya da matematik alanlarında üniversitede master derecesine ve en az 1000 saat jet pilotluğu deneyimine sahip olmanız gerekiyor. Bu yüzden NASA astronotlarını genellikle ABD Hava Kuvvetleri bünyesinden seçiyor. 1 | 7

NASA'daki astronotların maaşı ne kadar? Hürriyet'in haberine göre, NASA'da astronot maaşları ise değişmekte. 2022 yılında yayınlanan ABD'li memurlar için olan maaş ödeme tablosuna göre, astronotlar görevlerine göre tablonun G13 ya da G14 bölümünden maaş alıyor. 2 | 7

G13 tablosuna göre maaş alan bir astronot yılda 81 bin 216 dolar ücretle işe başlıyor. Tecrübesine göre yıllık maaşı 105 bin 579 dolara kadar çıkabiliyor. Tecrübeli bir astronot aylık 8 bin 798,25 dolar maaş alabiliyor. 3 | 7