Altında yeni rekor gelir mi? Uzmanından yatırım yapacaklara önemli uyarı!
Gram ve ons fiyatlarındaki güçlü seyrin etkisiyle altında yeni tarihi zirve test edilmeye devam ediyor. Peki altın yeniden rekor kıracak mı? Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım merak edilen soruları cevapladı.
Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altında yeni zirveler görülecek mi? Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım merak edilen soruları cevapladı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Öğretim Üyesi Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, ülkeler arasında yaşanan gerilimler ve savaşların küresel piyasalarda ciddi bir paniğe yol açtığını söyledi. Yıldırım, özellikle yaşanan olayların stratejik konumu jeopolitik risklerin artmasına neden olabilecek bir bölgede ise bölgesel istikrar ve enerji tedarikinde kayda değer endişelere sebep olarak durumun ciddi noktalara ulaşabildiğini kaydetti. Doç. Dr. Hakan Yıldırım, artan jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman olarak ifade edilen altına yönlendirdiğini vurguladı.
“PANİK HAVASINDAN ANLIK ETKİLENDİ”
Hürriyet'te yer alan habere göre; Doç. Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto varlık fiyatlarının, yaşanan panik havasından anlık olarak etkilendiği göze çarpıyor. Özellikle ilk sekiz kripto varlık değerlendirildiğinde Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP ve Dogecoin gibi kripto varlıklar ciddi kayıplar yaşarken, değeri Amerikan Doları'na sabit olan Tether sınırlı bir yükseliş içerisinde hareket etti.” dedi.
“YENİ ZİRVELER GÖRMEK MÜMKÜN”
Doç. Dr. Hakan Yıldırım, İran ile İsrail arasındaki gerilimin başlamasından önce ons cinsinden altın fiyatları her geçen gün tarihi zirvelere imza atmakla birlikte uluslararası finans kuruluşların altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin devam edeceği izlenimi verdiğini dile getirdi. Yıldırım, İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesi, savaş olasılığının artması ya da savaşın söz konusu olmasının altın fiyatlarında yeni zirveler oluşturabileceğini belirtti.