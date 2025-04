Amasya depremi sonrası 3 kentle ilgili korkutan uyarı: Zemin sıkıntılı, risk artıyor

Bu sahada geçmişte olan depremlere baktığımızda risk var. Ama depremin zamanını elimizdeki verilerle bilmemiz mümkün değil. Yine de şunu belirtmek lazım. Deprem dediğimiz olay, her an Türkiye'nin her bölgesinde meydana gelebilecek bir doğa olayıdır. Yapacağımız şey şu; hem devlet olarak hem millet olarak depreme hazırlıklı olmalıyız."