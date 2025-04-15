Amasya depremi sonrası 3 kentle ilgili korkutan uyarı: Zemin sıkıntılı, risk artıyor
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Amasya'daki 4.6 deprem hakkında konuşarak zemini sıkıntılı 3 kente dikkat çekti.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Bahadır, 13 Nisan’da Amasya’nın Taşova ilçesi merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Deprem dirençli şehirler oluşturmak zorundayız” uyarısında bulundu.
Kuzey Anadolu Fayı'nın Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri olduğunu dile getiren Bahadır, şunları kaydetti:
"Kuzey Anadolu Fayı'nda zaman zaman küçük hatta kısmen de orta ölçekli depremler meydana geliyor ve gelmeye de devam edecek. Bu tür depremlerden aslında çok fazla korkmamak lazım. Bu tür depremler küçük enerji boşalımlarıdır. Tabii büyük depremlerin habercisi mi sorusu çok gündeme geliyor
Bu sahada geçmişte olan depremlere baktığımızda risk var. Ama depremin zamanını elimizdeki verilerle bilmemiz mümkün değil. Yine de şunu belirtmek lazım. Deprem dediğimiz olay, her an Türkiye'nin her bölgesinde meydana gelebilecek bir doğa olayıdır. Yapacağımız şey şu; hem devlet olarak hem millet olarak depreme hazırlıklı olmalıyız."