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  4. Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak

Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak

13 Nisan'da Amasya ve Van'da peş peşe depremler oldu. Yer bilimci Samet Arslan, paniğe neden olan Amasya depreminin ardından uyardı. Arslan, Amasya'nın da olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda şiddetli bir depremin muhakkak olacağı uyarısında bulundu, "Yüzde yüz söyleyebilirim ki İstanbul'da büyük bir deprem olacak. 10 yıl önce olması gerekirdi olmadı ama olacak" dedi.

Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak - Sayfa 1

13 Nisan pazar günü Amasya ve Van'da peş peşe depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremler korku ve paniğe neden oldu.

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Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak - Sayfa 2

Depremlerin ardından endişe veren bir açıklama da Yer Bilimci Prof. Dr. Samet Arslan'dan geldi.

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Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak - Sayfa 3

TGRT Haber'de yayımlanan 'Bilmediklerimiz' programına katılan Arslan, Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağında olduğunu söyleyip, sürekli deprem olma olasılığının varlığına dikkat çekti.

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Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak - Sayfa 4

YEDİSU FAYI İÇİN KORKUTAN TAHMİN: ŞİDDETLİ BİR DEPREM BEKLENİYOR

Şiddetli depremlerin olduğu bölgede muhakkak yeniden deprem olacağını söyleyen Arslan, buna örnek olarak Kahramanmaraş depremini verdi.

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