Amasya'dan sonra İstanbul depremi için ürküten sözler: Yüzde yüz büyük deprem olacak
13 Nisan'da Amasya ve Van'da peş peşe depremler oldu. Yer bilimci Samet Arslan, paniğe neden olan Amasya depreminin ardından uyardı. Arslan, Amasya'nın da olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda şiddetli bir depremin muhakkak olacağı uyarısında bulundu, "Yüzde yüz söyleyebilirim ki İstanbul'da büyük bir deprem olacak. 10 yıl önce olması gerekirdi olmadı ama olacak" dedi.
13 Nisan pazar günü Amasya ve Van'da peş peşe depremler meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremler korku ve paniğe neden oldu.
Depremlerin ardından endişe veren bir açıklama da Yer Bilimci Prof. Dr. Samet Arslan'dan geldi.
TGRT Haber'de yayımlanan 'Bilmediklerimiz' programına katılan Arslan, Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağında olduğunu söyleyip, sürekli deprem olma olasılığının varlığına dikkat çekti.