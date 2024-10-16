Android telefonlara saniyeler önce bildirim geldi! Deprem Uyarı Sistemi tedbir alınmasını sağladı
Malatya'da gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman gibi bölgelerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Deprem Uyarı Sistemi sayesinde Android telefon kullanıcısına yaklaşık 10-20 saniye öncesinde bildirildi. Erken deprem uyarısı pek çok kişiye saniyeler kazandırarak hazırlık yapmalarına imkan tanıdı.
Malatya’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem çevre illerden de hissedildi
Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş, Batman, Tunceli'de, Kayseri’de de hissedildi.
“4 binada hasar oluştu, can kaybı yok”
Deprem nedeniyle 4 binada hasar oluşurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Can kaybı yok" açıklamasını yaptı.
Deprem erken uyarı sistemi kullanıcılara saniyeler önce bildirim gönderdi
Malatya ve çevre illerde yaşanan sartısında ‘Deprem Uyarı Sistemi’ sayesinde Android telefon kullanıcısına yaklaşık 10-20 saniye öncesinde bildirildi.