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Android telefonlara saniyeler önce bildirim geldi! Deprem Uyarı Sistemi tedbir alınmasını sağladı

Malatya'da gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman gibi bölgelerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Deprem Uyarı Sistemi sayesinde Android telefon kullanıcısına yaklaşık 10-20 saniye öncesinde bildirildi. Erken deprem uyarısı pek çok kişiye saniyeler kazandırarak hazırlık yapmalarına imkan tanıdı.

Android telefonlara saniyeler önce bildirim geldi! Deprem Uyarı Sistemi tedbir alınmasını sağladı - Sayfa 1

Malatya’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD Malatya Kale merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Android telefonlara saniyeler önce bildirim geldi! Deprem Uyarı Sistemi tedbir alınmasını sağladı - Sayfa 2

Deprem çevre illerden de hissedildi

Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman, Kahramanmaraş, Batman, Tunceli'de, Kayseri’de de hissedildi.

 

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Android telefonlara saniyeler önce bildirim geldi! Deprem Uyarı Sistemi tedbir alınmasını sağladı - Sayfa 3

“4 binada hasar oluştu, can kaybı yok”

Deprem nedeniyle 4 binada hasar oluşurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Can kaybı yok" açıklamasını yaptı.

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Android telefonlara saniyeler önce bildirim geldi! Deprem Uyarı Sistemi tedbir alınmasını sağladı - Sayfa 4

Deprem erken uyarı sistemi kullanıcılara saniyeler önce bildirim gönderdi

 Malatya ve çevre illerde yaşanan sartısında ‘Deprem Uyarı Sistemi’ sayesinde Android telefon kullanıcısına yaklaşık 10-20 saniye öncesinde bildirildi.

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