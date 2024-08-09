ANKARA OTOBÜS KAZASI ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ (2024 AĞUSTOS) | Polatlı yaralıların isimleri
Ankara otobüs kazası ölenlerin isim listesi (2024 Ağustos)… 9 Ağustos Cuma sabahına korkunç kaza haberiyle uyandık. Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 vatandaşımız vefat etti. İzmir’den Ağrı’ya yolcu taşıdığı öğrenilen otobüsteki 26 yolcu da yaralandı. Vatandaşlar ise kazada vefat edenlerin isimlerini öğrenmeye çalışıyor. Polatlı yaralıların isimleri…
Ankara otobüs kazası ölenlerin isim listesi (2024 Ağustos) ve Polatlı yaralıların isimleri gündeme oturdu. Yaşanan elim trafik kazasında 9 kişi vefat ederken otobüste bulunan 26 yolcu da yaralandı. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe kapatılırken İzmir’den Ağrı’ya giden araçta bulunan yolcuların yakınları ise kazaya karışanların isimlerini öğrenmeye çalışıyor.
ANKARA OTOBÜS KAZASI ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ (2024 AĞUSTOS)
Yaşanan elim kazada ölen vatandaşarın isimleri açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Valisi Vasip Şahin 9 kişinin vefat ettiğini, araçta bulunan 26 yolcunun da yaralandığını duyurdu.
Alınan bilgiye göre, İzmir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı Olukpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak köprü ayaklarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazanın meydana geldiği güzergah trafiğe kapatıldı.
POLATLI YARALILARIN İSİMLERİ
Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk belirlemelere göre kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı." diye konuştu.