Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, fay zonunu işaret ederek 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
