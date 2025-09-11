  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, fay zonunu işaret ederek 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

1 | 5
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 2

Depremin 11,8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

2 | 5
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 3

NACİ GÖRÜR'DEN 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

3 | 5
Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Naci Görür: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir - Sayfa 4

Görür, fay zonunu işaret ederek 7 büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.

4 | 5