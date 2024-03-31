Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar, Yenimahalle, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Kahramankazan, Akyurt, Etimesgut, Evren ve Pursaklar'da seçim sonuçlarında son durum ne? İşte ayrıntılar...
Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde? 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları açıklandı.İşte Ankara'nın ilçelerinde son durum...
Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Akyurt Seçim Sonuçları 2024
Altındağ Seçim Sonuçları 2024
Ayaş Seçim Sonuçları 2024
Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Bala Seçim Sonuçları 2024
Beypazarı Seçim Sonuçları 2024
Çamlıdere Seçim Sonuçları 2024
Ankara'nın ilçelerinde son durum: Hangi ilçede hangi parti önde?
Çankaya Seçim Sonuçları 2024
Etimesgut Seçim Sonuçları 2024
Elmadağ Seçim Sonuçları 2024