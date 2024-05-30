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  4. Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?

Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?

Asal Araştırma, 2000 kişiyle 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Anket katılımcılarına, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır? - Sayfa 1

Cumhuriyet Halk Partisi

yüzde 31.5

1 | 9
Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır? - Sayfa 2

AK Parti

yüzde 30.6

2 | 9
Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır? - Sayfa 3

Milliyetçi Hareket Partisi

yüzde 10.1

3 | 9
Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır? - Sayfa 4

DEM Parti

yüzde 9.6

4 | 9