Anket sonuçları paylaşıldı: Bu pazar seçim olsa hangi siyasi parti kazanır?
Asal Araştırma, 2000 kişiyle 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Anket katılımcılarına, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:
Cumhuriyet Halk Partisi
yüzde 31.5
1 | 9
AK Parti
yüzde 30.6
2 | 9
Milliyetçi Hareket Partisi
yüzde 10.1
3 | 9
DEM Parti
yüzde 9.6
4 | 9