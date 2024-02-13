Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı!
Antalya'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalyalıları uyararak "Bugüne kadar görülmemiş bir yağış aldık, acil işi olmayanlar evlerinden çıkmasın" dedi.
Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı.
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Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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