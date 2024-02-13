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  4. Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı!

Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı!

Antalya'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalyalıları uyararak "Bugüne kadar görülmemiş bir yağış aldık, acil işi olmayanlar evlerinden çıkmasın" dedi.

Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı! - Sayfa 1

Antalya'da akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. 

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Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı! - Sayfa 2

Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yola çıkan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı! - Sayfa 3

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su ile doldu, yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Antalya sele teslim: Acil durumlar dışında dışarı çıkmayın uyarısı! - Sayfa 4

Antalya Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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