Araç sahipleri dikkat süre azaldı! MTV için son tarih belli oldu
2024 yılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksitini henüz ödemeyen milyonlarca araç sahibinin ödeme yapması için az bir zaman kaldı. Ödemelerini gerçekleştirmeyen araç sahiplerinden, bu ücret faiziyle birlikte tahsil edilecek.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için zaman daralıyor. MTV ödemeleri her yıl düzenli olarak ocak-temmuz ayları arasında 2 eşit taksitlendirme ile alınıyor.
2024 yılı için belirlenen MTV tutarları, yüzde 58.46 oranında bir yeniden değerleme ile hesaplandı. Bu kapsamda, bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek tutar ise 133.572 TL olarak belirlendi.
SON ÖDEME GÜNÜ
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitleri 31 Ocak tarihine kadar ödenmişti. İkinci taksitlerin ise 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekiyor. MTV'nin belirtilen süre içinde ödenmemesi durumunda, araç sahipleri aylık yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.
MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNE KRİTİK UYARI
ÖTV ve MTV muafiyetlerinden faydalanırken belirlenen kurallara uyulmazsa, ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Buna göre öncelikle, engelli plakası tahsis edilen araçların, sahipleriyle aynı il sınırları içinde bulunması gerekiyor. Bu kuralın ihlali durumunda, araç için vergi borcu doğabiliyor, çünkü engelli bireyin araçtan faydalanmadığı düşünülebiliyor.