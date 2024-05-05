Araçlara TTB takmak zorunlu hale geliyor: Son tarih yaklaşıyor
Türkiye'de 30 milyondan fazla araç sahibi, 1 Ocak 2025'ten itibaren araçlarına "Taşıt Tanıma Birimi" (TTB) takmak zorunda. Bu yeni sistem, akaryakıt satışlarında vergi kayıplarını önlemeyi ve otomasyonu artırmayı amaçlıyor.
Taşıt Tanıma Birimi (TTB) nedir?
TTB, aracınızın yakıt deposuna monte edilen elektronik bir etikettir.
Bu etiket, akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan "Taşıt Tanıma Okuyucu" tarafından okunarak araç plakanızı otomatik olarak tespit eder. Bu sayede, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapmanıza gerek kalmaz.
Vergi kayıplarını önler: TTB, akaryakıt satışlarında yapılan usulsüzlükleri engellemeye yardımcı olarak devlete vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
Otomasyonu artırır: TTB ile yakıt alımı işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir.
Hatalı faturalandırmayı önler: TTB sayesinde plaka bilgileri otomatik olarak fiş ve faturalara işlenir, bu da hatalı faturalandırmanın önüne geçer.
TTB Takma Zorunluluğu
Ticari araçlar: 31 Aralık 2024 tarihine kadar tüm ticari araçlara TTB takılması zorunludur.
Binek araçlar: 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tüm binek araçlara TTB takılması zorunludur.
TTB Takmama Cezası
TTB takmayan araçlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yola çıkamayacak. Bu tarihten sonra TTB takmayan araçlara trafik cezası kesilecek.