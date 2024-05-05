Araçlara TTB takmak zorunlu hale geliyor: Son tarih yaklaşıyor

Vergi kayıplarını önler: TTB, akaryakıt satışlarında yapılan usulsüzlükleri engellemeye yardımcı olarak devlete vergi gelirlerinin artmasını sağlar.

Otomasyonu artırır: TTB ile yakıt alımı işlemleri daha hızlı ve kolay hale gelir.

Hatalı faturalandırmayı önler: TTB sayesinde plaka bilgileri otomatik olarak fiş ve faturalara işlenir, bu da hatalı faturalandırmanın önüne geçer.