Aralarında dev firmalar var! Kim bilir ne yedik... İşte ürünlerinde hile bulunan zeytinyağı markalar
Domuz eti, kanatlı hayvan, tek tırnaklı hayvan, gıda boyası derken ürünlerinde en çok hileye başvurulan grup zeytinyağı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, tek tek açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.5 yıllık bir aranın ardından ilk kez 'tağşiş listesi' yayınladı. Çoğu kişi haklı olarak et, süt ve baharat gibi gıdalarda yapılan hilelere dikkatini çekti. Ancak en çok hileye başvurulan ürün grubu zeytinyağları oldu. Piyasada gittkçi pahalı bir hal alan zeytinyağı markalarının çoğunda problemler olduğu ortaya çıktı. İşte Bakanlığın listesine göre hileli zeytinyağı markaları şöyle:
1. SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. LUX AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
2. ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
3. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti