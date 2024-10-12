Aralarında dev firmalar var! Kim bilir ne yedik... İşte ürünlerinde hile bulunan zeytinyağı markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.5 yıllık bir aranın ardından ilk kez 'tağşiş listesi' yayınladı. Çoğu kişi haklı olarak et, süt ve baharat gibi gıdalarda yapılan hilelere dikkatini çekti. Ancak en çok hileye başvurulan ürün grubu zeytinyağları oldu. Piyasada gittkçi pahalı bir hal alan zeytinyağı markalarının çoğunda problemler olduğu ortaya çıktı. İşte Bakanlığın listesine göre hileli zeytinyağı markaları şöyle: