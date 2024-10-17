Artçı depremler neden olur? Prof. Dr. Okan Tüysüz tek tek anlattı
Bazı depremlerin artçıları yıllar, on yıllar, hatta daha uzun süreler sonra meydana gelebilir. Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, ana depremi izleyen artçı depremlerin yapısını ve ne zamana kadar meydana gelebileceklerini analiz etti.
Deprem, yerkabuğunu oluşturan kayaların, Dünya'nın dış kısmını oluşturan ve "levha" adı verilen hareketli parçaların uyguladığı kuvvetler (stres) sonucunda "fay" adı verilen düzlemler boyunca kırılması sonucu oluşur.
FAYIN BOYU VE DERİNLİĞİ NE KADAR BÜYÜKSE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ DE O KADAR FAZLA OLUR
Onlarca hatta bazen yüzlerce kilometre uzunluğunda ve genellikle 10-15 kilometre derinliğinde olan fayların büyüklüğü (alanı) ile kırılmaları durumunda ortaya çıkacak depremin büyüklüğü arasında doğru orantı bulunuyor.
Yani fayın boyu ve derinliği ne kadar büyükse oluşacak depremin büyüklüğü de o kadar fazla oluyor.
ARTÇI DEPREMLERİN YAPISI
Deprem esnasında fay düzleminin iki kenarındaki kayalar (fay blokları), bilhassa büyük depremlerde birbirine göre metrelerce hareket eder.
Blokların bu hareketi depremden sonra da bir süre devam eder ve bu devam eden hareket ana depremi izleyen daha küçük depremlerin oluşmasına neden olur.
Ana deprem şokunu izleyen bu daha küçük depremler "artçı deprem" adı ile bilinir ve genel kabule göre ana şokun bir derece altındaki büyüklüğe kadar ulaşabilirler.