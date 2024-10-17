Artçı depremler neden olur? Prof. Dr. Okan Tüysüz tek tek anlattı

FAYIN BOYU VE DERİNLİĞİ NE KADAR BÜYÜKSE DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ DE O KADAR FAZLA OLUR

Onlarca hatta bazen yüzlerce kilometre uzunluğunda ve genellikle 10-15 kilometre derinliğinde olan fayların büyüklüğü (alanı) ile kırılmaları durumunda ortaya çıkacak depremin büyüklüğü arasında doğru orantı bulunuyor.

Yani fayın boyu ve derinliği ne kadar büyükse oluşacak depremin büyüklüğü de o kadar fazla oluyor.