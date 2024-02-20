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  4. Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri

Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri

İstanbul'da aidat ücretlerindeki artış kiralarla yarışıyor. 2022 yılına oranla artış yüzde 303'ü bulurken en düşük yüzde 70 olarak gerçekleşti. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki aidat ücretlerinde son durum şöyle...

Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri - Sayfa 1

SİLİVRİ

100 m² evde ortalama aidat: 800

2022-2024 değişim (%): 132

2023-2024 değişim (%): 60

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Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri - Sayfa 2

ÇATALCA

100 m² evde ortalama aidat: 800

2022-2024 değişim (%): 167

2023-2024 değişim (%): 60

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Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri - Sayfa 3

SULTANGAZİ

100 m² evde ortalama aidat: 850

2022-2024 değişim (%): 70

2023-2024 değişim (%): 42

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Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri - Sayfa 4

ARNAVUTKÖY

100 m² evde ortalama aidat: 850

2022-2024 değişim (%): 117

2023-2024 değişim (%): 42

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