Artışı kiralarla yarışıyor: İlçe ilçe İstanbul'da aidat ücretleri
İstanbul'da aidat ücretlerindeki artış kiralarla yarışıyor. 2022 yılına oranla artış yüzde 303'ü bulurken en düşük yüzde 70 olarak gerçekleşti. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki aidat ücretlerinde son durum şöyle...
SİLİVRİ
100 m² evde ortalama aidat: 800
2022-2024 değişim (%): 132
2023-2024 değişim (%): 60
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ÇATALCA
100 m² evde ortalama aidat: 800
2022-2024 değişim (%): 167
2023-2024 değişim (%): 60
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SULTANGAZİ
100 m² evde ortalama aidat: 850
2022-2024 değişim (%): 70
2023-2024 değişim (%): 42
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ARNAVUTKÖY
100 m² evde ortalama aidat: 850
2022-2024 değişim (%): 117
2023-2024 değişim (%): 42
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