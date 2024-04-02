Özel bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: En yükseği ne kadar?
Kamu bankalarının promosyon ödemelerini artırmasının ardından özel bankalarda yarışa dahil oldu. Bankalar arası rekabetin kızıştığı son durumda pek çok banka promosyon ödemelerini 15 bin TL ve üzerine çıkardı. Peki özel bankalarda en yüksek ödeme tutarı ne kadar? Bankalarda promosyon ödemeleri daha da yükselir mi? İşte ayrıntılar...
Kamu ve özel bankalar arasında "promosyon savaşı" kızıştı. TL mevduatı ihtiyaçları için büyük önem arz eden emekli maaşlarını kendilerinde tutmak isteyen bankalar büyük bir yarış içerisinde. Peki promosyon tutarları en fazla ne kadar veriliyor? Promosyon tutarları artmaya devam edecek mi? banka seçimi yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte konuya dair bilinmesi gerekenler...
Milliyet'te yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuya dair merak edilenleri şu ifadeleri kullanarak aktardı:
“Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin en düşük 8 bin TL ve en yüksek 12 bin TL olmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine özel bankalar da buna karşılık verdi. Toplamda 19 bankanın emekli promosyonlarını yükselttiğini görmekteyiz.
ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON 22.500 TL'YE YÜKSELEBİLİR
Bankaların rekabet kuralları doğrultusunda promosyon rakamlarını yükselttiğini görmekteyiz. Ayrıca bankaların fon bulmak amaçlı Merkez Bankası’ndan günlük borç alma maliyetleri yükseldiğinden dolayı emeklilere ödenen maaşlar vasıtasıyla borçsuz bir şekilde fon sağlamaktadırlar. Yani her şekilde buradaki durumun emeklilerimizin lehine olduğunu vurgulamak isterim. Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin yüzde 50 artırıldığını düşünecek olursak özel bankalarda 15 bin TL civarında olan promosyon ödemelerinin de %50’lik artışla 22.500 TL’ye kadar yükselebileceğini tahmin etmekteyim.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankalar çeşitli kampanyalar doğrultusunda promosyon ödemelerini yükseltmektedirler. Ödül fırsatı, chip para, otomatik ödeme, fatura konursa veya emekli arkadaşını ilgili şubeye getirirse birçok avantaj sunulmaktadır. Sahadaki bankaları incelediğimiz zaman 17.500 TL’ye varan promosyon ödemelerini görmekteyiz.