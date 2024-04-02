Özel bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: En yükseği ne kadar?

ÖZEL BANKALARDA PROMOSYON 22.500 TL'YE YÜKSELEBİLİR

Bankaların rekabet kuralları doğrultusunda promosyon rakamlarını yükselttiğini görmekteyiz. Ayrıca bankaların fon bulmak amaçlı Merkez Bankası’ndan günlük borç alma maliyetleri yükseldiğinden dolayı emeklilere ödenen maaşlar vasıtasıyla borçsuz bir şekilde fon sağlamaktadırlar. Yani her şekilde buradaki durumun emeklilerimizin lehine olduğunu vurgulamak isterim. Kamu bankalarında promosyon ödemelerinin yüzde 50 artırıldığını düşünecek olursak özel bankalarda 15 bin TL civarında olan promosyon ödemelerinin de %50’lik artışla 22.500 TL’ye kadar yükselebileceğini tahmin etmekteyim.