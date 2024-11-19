Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı: İşte kulislerde konuşulan rakam

Şimdi sorun şu; Merkez Bankası cephesinde ne kadar çok artarsa asgari ücret o kadar enflasyona etkisi olacak. Şimdi beklentiye göre bir asgari ücret artışı yapacaksın. Fakat beklenti gerçekleşmiyor. Onun için de şöyle başka bir formül düşünülüyor. Çok da mantıksız olmayabilir. Hem geçmiş enflasyonu alacağız hem de gelecek enflasyon beklentisini alacağız. Onun ortalaması zam olarak yansıyacak.