Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzmanı açıkladı: İşte kulislerde konuşulan rakam
Asgari ücret 2025 zammı milyonlarca çalışanın yakın takibinde. Ocak 2024'te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira olan asgari ücret 2025 yılında yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak yeniden belirlenecek.
2024 yılı Temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret için beklentiler her geçen gün yükseliyor. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanarak yeni asgari ücreti duyuracak. Asgari ücret ile birçok gelir kalemi de zamlanacak.
Asgari ücret 2025 zammı hesaplamaları, hız kazandı. Yılbaşı asgari ücret zam oranı belli olacak. Ekonomist Murat Sağman, Ankara'daki gözlemlerini aktararak asgari ücret zammı için kulis bilgisini paylaştı. Haber Global'den aktarılana göre Sağman'ın konuya ilişkin tahminleri şu şekilde:
"Muhtemelen yüzde 30 - 35 civarında bir zam bekliyorum. 17 bin 2 lira olan asgari ücret yani yaklaşık 23 bin liraya denk gelecek. Şöyle olacağını düşünüyorum. Şu çok önemli bir konu. Ankara'dan aldığım izlenimlerime göre, Sayın Cevdet Akçay gelecek enflasyon beklentisine göre bir asgari ücretten bahsetti. Hatta şunu söyledi. 'Asgari ücretin etkisi de eskisi kadar olmayabilir enflasyon üzerinde' dedi.
Şimdi sorun şu; Merkez Bankası cephesinde ne kadar çok artarsa asgari ücret o kadar enflasyona etkisi olacak. Şimdi beklentiye göre bir asgari ücret artışı yapacaksın. Fakat beklenti gerçekleşmiyor. Onun için de şöyle başka bir formül düşünülüyor. Çok da mantıksız olmayabilir. Hem geçmiş enflasyonu alacağız hem de gelecek enflasyon beklentisini alacağız. Onun ortalaması zam olarak yansıyacak.