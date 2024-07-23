  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş

Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş

Çanakkale 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılırken akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?" sorusu geldi. Marmara, Bingöl-Yedisu gibi bölgelere dikkat çelen deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, önemli açıklamalar bulundu.

Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş - Sayfa 1

Türkiye bu yaz sıcak havalarla kavruluyor. Özellikle Temmuz ayıyla birlikte etkisini artıran aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da nem oranı zaman zaman yüzde 100'e ulaşırken, vatandaşlar nefes almakta bile zorlanıyor.

1 | 8
Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş - Sayfa 2

Aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde yurt genelinde yaşanan peş peşe depremler de dikkat çekiyor. Son olarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 | 8
Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş - Sayfa 3

Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan deprem sonrası akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" soruları geldi.

3 | 8
Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş - Sayfa 4

Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, Habertürk'ten Mesut Yar'ın sorularına şu yanıtı verdi:

4 | 8