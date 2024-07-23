Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Deprem uzmanından nokta atışı uyarı: Artık zamanını doldurmuş
Çanakkale 4.9 büyüklüğündeki depremle sarsılırken akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?" sorusu geldi. Marmara, Bingöl-Yedisu gibi bölgelere dikkat çelen deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, önemli açıklamalar bulundu.
Türkiye bu yaz sıcak havalarla kavruluyor. Özellikle Temmuz ayıyla birlikte etkisini artıran aşırı sıcaklar yaşamı olumsuz etkiliyor. İstanbul'da nem oranı zaman zaman yüzde 100'e ulaşırken, vatandaşlar nefes almakta bile zorlanıyor.
Aşırı sıcakların etkili olduğu bugünlerde yurt genelinde yaşanan peş peşe depremler de dikkat çekiyor. Son olarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmayan deprem sonrası akıllara yine "Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi? Sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" soruları geldi.
Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okyan Tüysüz, Habertürk'ten Mesut Yar'ın sorularına şu yanıtı verdi: