Askerlik dönüşü işsizlik maaşından yararlanabilmek için ne yapılmalı?

İşsizlik ödeneği alabilmek için her şeyden önce son üç yılda en az 600 gün prim bildirilmesi ve son 120 gün sigortalı çalışmak gerekir. Bu koşulları sağlayan kişi sigortalı bir işte çalışmakta iken kendi kasıt ve kusuru dışında işsiz kalırsa işsizlik ödeneği alır. Halk arasında “işsizlik maaşı” olarak adlandırılan ödeneğin süresi, son üç yıl içindeki prim gün sayısına göre değişir. Son üç yıldaki prim günü 600 – 899 gün arasında olanlara 6 ay, 900 – 1.079 gün arasında olanlara 8 ay, 1.080 gün olanlara ise 10 ay işsizlik ödeneği verilir.