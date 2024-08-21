Askerlik dönüşü işsizlik maaşından yararlanabilmek için ne yapılmalı?
İşsizlik ödeneği, koşulları sağlamış olup kendi kasıt ve kusuru olmaksızın işsiz kalanlara ödenir. Ancak, askerlik sebebiyle işten ayrılıp askerlikten dönüşte iş bulamayanlar da işsizlik ödeneğinden yararlanırlar. Peki, askerlik dönüşü ödenek hakkından yararlanabilmek için ne yapılmalıdır?
Askerlik sebebiyle işten ayrılıp askerlikten dönüşte iş bulamayanlar da işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. Peki askerlik dönüşü ödenek hakkından yararlanabilmek için ne yapılmalı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç konuyu ilişkin bir yazı kaleme aldı. İşte, Ahmet Kıvanç'ın yazısı...
İşsizlik ödeneği alabilmek için her şeyden önce son üç yılda en az 600 gün prim bildirilmesi ve son 120 gün sigortalı çalışmak gerekir. Bu koşulları sağlayan kişi sigortalı bir işte çalışmakta iken kendi kasıt ve kusuru dışında işsiz kalırsa işsizlik ödeneği alır. Halk arasında “işsizlik maaşı” olarak adlandırılan ödeneğin süresi, son üç yıl içindeki prim gün sayısına göre değişir. Son üç yıldaki prim günü 600 – 899 gün arasında olanlara 6 ay, 900 – 1.079 gün arasında olanlara 8 ay, 1.080 gün olanlara ise 10 ay işsizlik ödeneği verilir.
İşten ayrıldığı tarih itibarıyla son üç yıl içinde en az 600 gün prim ve son 120 gün sigortalı çalışma koşulunu sağlayanlardan askerlik sebebiyle işten ayrılanlar askerlik dönüşü iş bulamazlarsa işsizlik ödeneği hakkından yararlanabilirler.
Sürelere dikkat edilmeli
Askerlik dönüşü işsizlik ödeneği alabilmek için, işten, askerliğe sevk tarihinden önceki 90 günlük süre içinde ayrılmış olmak gerekir. İşten ayrıldıkları tarih ile askere sevk tarihi arasında 91 gün ve daha fazla süre geçmiş olanlar işsizlik ödeneğinden yararlanamazlar.