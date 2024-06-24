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  4. ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı!

ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı!

Kurban Bayramı'nda ATM'lerden para çekmek isteyen pek çok kişi limitin düşük olması nedeniyle istedikleri parayı çekemedi. Limitinin yetersiz kalması tartışmaya yol açtı. Bunun üzerine limitlere yeni güncelleme geldi. 15 banka, yeni para çekme limiti tutarlarını açıkladı.

ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı! - Sayfa 1

Bankalar, ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte 15 banka, limit artırımına giderek günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye kadar yükseltildiğini duyurdu.

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ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı! - Sayfa 2

Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.

Limitini güncelleyen bankalar ve miktarlar şöyle:

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ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı! - Sayfa 3

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 T

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ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı! - Sayfa 4

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

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