ATM'lerde para çekme limiti değişti: 15 banka açıklama yaptı!
Kurban Bayramı'nda ATM'lerden para çekmek isteyen pek çok kişi limitin düşük olması nedeniyle istedikleri parayı çekemedi. Limitinin yetersiz kalması tartışmaya yol açtı. Bunun üzerine limitlere yeni güncelleme geldi. 15 banka, yeni para çekme limiti tutarlarını açıkladı.
Bankalar, ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti.
Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte 15 banka, limit artırımına giderek günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye kadar yükseltildiğini duyurdu.
Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.
Limitini güncelleyen bankalar ve miktarlar şöyle:
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 T
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL