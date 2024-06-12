Avrupa'da salgın alarmı! Tehlike artıyor, hızla yayılmaya başladı
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), iklim değişikliği nedeniyle Asya Kaplan Sivrisineği'nin Avrupa'da yayıldığını duyurdu. Bu sivrisinek türü, dang, chikungunya ve Zika virüslerini bulaştırabiliyor.
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yaptığı açıklamaya göre, Dang, chikungunya ve Zika gibi tehlikeli virüsleri taşıyan Aedes albopictus sivrisinek türü Avrupa'da hızla yayılıyor. Bu sivrisinek türü şu anda 13 Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesinde kendi kendini idame ettiren popülasyonlara sahip ve kuzeye, doğuya ve batıya doğru genişliyor.
Dang, Sarıhumma, chikungunya ve Zika gibi tehlikeli virüsleri taşıyabilen Sarı Humma Sivrisineği (Aedes aegypti) Kıbrıs'a ulaştı. Bu sivrisinek türü, insanları ısırmayı tercih etmesi ve virüsleri bulaştırma konusunda oldukça yetkin olması nedeniyle Avrupa'nın diğer bölgelerinde de görülme riski endişe verici.
Batı Nil virüsünün yayılmasından sorumlu olan Culex pipiens sivrisineği Avrupa'ya özgüdür ve AB/AEA genelinde mevcuttur” denildi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜYÜK ORANDA ETKİLİYOR
ECDC, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çevresel faktörlerin bu tür sivrisineklerin çoğalmasında etken olduğunu belirtti. Açıklamada, “İklim değişikliğinin, sivrisinek popülasyonlarının oluşması ve büyümesi için elverişli çevresel koşulların yaratılması yoluyla sivrisinek kaynaklı hastalıkların Avrupa'da yayılmasını büyük ölçüde etkileyeceği tahmin edilmektedir.