Avrupa'da salgın alarmı! Tehlike artıyor, hızla yayılmaya başladı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yaptığı açıklamaya göre, Dang, chikungunya ve Zika gibi tehlikeli virüsleri taşıyan Aedes albopictus sivrisinek türü Avrupa'da hızla yayılıyor. Bu sivrisinek türü şu anda 13 Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesinde kendi kendini idame ettiren popülasyonlara sahip ve kuzeye, doğuya ve batıya doğru genişliyor.