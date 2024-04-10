Avrupa'nın en iyi 10 şehri açıklandı: Listeye Türkiye'den bir şehir girdi

10. MILANO, İTALYA

Moda haftasıyla tanınan en büyük moda evleri Armani ve Versace'nin doğum yeri olan Milano, İtalya'da gezmek isteyen turistler için oldukça cazip bir mekan.

Aynı zamanda İtalya'nın uzun süreli finans başkenti olan Milano, ülkenin ve Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri olma statüsünü sağlamlaştırmaya devam ediyor.