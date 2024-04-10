Avrupa'nın en iyi 10 şehri açıklandı: Listeye Türkiye'den bir şehir girdi
Avrupa'nın yaşanılabilir en iyi 10 şehri, 3 ayrı kriterle belirlendi. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi... İşte detaylar
Avrupa'nın en iyi şehirleri açıklandı. Her bir şehir refah, yaşanabilirlik ve sevilebilirlik kriterlerine göre sıralandı. Avrupa kıtasının en iyi şehirleri sıralamasında, Türkiye'den bir şehir de yer aldı. İşte Avrupa'nın en iyi şehirleri listesi...
Turistlerin en çok ziyaret ettiği Avrupa şehirleri sıralamsında, Tripadvisor yorumları, eğitim ve iş fırsatları gibi faktörlerin yanı sıra düzinelerce başka ölçümü de dikkate alan Resonance Consultancy tarafından değerlendirildi.
İşte Avrupa'nın çeşitli özellikleriyle öne çıkan en iyi 10 şehri...
10. MILANO, İTALYA
Moda haftasıyla tanınan en büyük moda evleri Armani ve Versace'nin doğum yeri olan Milano, İtalya'da gezmek isteyen turistler için oldukça cazip bir mekan.
Aynı zamanda İtalya'nın uzun süreli finans başkenti olan Milano, ülkenin ve Avrupa'nın en zengin şehirlerinden biri olma statüsünü sağlamlaştırmaya devam ediyor.