Avusturya’da binlerce gösterici, aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık bir aydır süren ikinci koalisyon görüşmeleri sonucunda iktidarın büyük ortağı olması beklenen aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), 30 bine yakın göstericinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi. "Sağa karşı birlikte dur", "Nazilere hayır" ve "Herkes aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, kurulacak yeni kabinenin büyük ortağı olması beklenen FPÖ ve dolayısıyla ilk defa başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl’e tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı önünde toplanan aşırı sağ karşıtları, kurulacak yeni kabinenin büyük ortağı olması beklenen FPÖ ve dolayısıyla ilk defa başbakanlık koltuğuna oturacak aşırı sağcı lider Herbert Kickl’e tepki gösterdi.
"Sağa karşı birlikte dur", "Nazilere hayır" ve "Herkes aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partiler arasında aşırı sağcılarla koalisyon için görüşmeleri kabul eden merkez sağ Halk Partisini (ÖVP) de protesto etti.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun girişimiyle düzenlenen gösteride konuşan aktivist Sheri Avraham, bundan 25 yıl önce aşırı sağcıların ilk defa koalisyon ortağı olduğunu, Avusturya'da 10 binlerce kişinin protesto gösterileri düzenlediğini, bugün de protestoların devam edeceğini söyledi.