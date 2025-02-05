Avusturya’da binlerce gösterici, aşırı sağcı FPÖ'yü protesto etti

"Sağa karşı birlikte dur", "Nazilere hayır" ve "Herkes aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partiler arasında aşırı sağcılarla koalisyon için görüşmeleri kabul eden merkez sağ Halk Partisini (ÖVP) de protesto etti.