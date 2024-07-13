Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun

Söz konusu deprem hakkında, “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarılarda bulunmuştu. Ünlü deprem bilimcinin bu sözlerinin ardından 16 saat 32 dakika sonra 18:11'e geldiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremle sarsılmıştı.