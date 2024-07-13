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  4. Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun

Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun

Türkiye'de 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerini bilen Avustralyalı deprem bilimci Frank Hoogerbeets bir kez daha uyardı

Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun - Sayfa 1

Kahramanmaraş merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremlerden önce bölgeyi uyaran Avustralyalı deprem bilimci Frank Hoogerbeets sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedirgin etti

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Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun - Sayfa 2

Türkiye coğrafyasını yakından takip eden ve sismik hareketleri inceleyerek yorumlarda bulunan Hoogerbeets, "Bu bölgelerde 7,5 büyüklüğünde deprem olacak" demiş ve haklı çıkmıştı.

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Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun - Sayfa 3

Bu söylemlerinden sonra popülaritesi Türkiye'de artan Hoogerbeets, 18 Nisan 2024 tarihinde meydana gelen Tokat merkezli depremleri de tahmin etmişti.

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Avusturyalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets uyardı; 8 büyüklüğünde depreme hazır olun - Sayfa 4

Söz konusu deprem hakkında, “Bugün Batı ve Orta Türkiye'de orta şiddette sarsıntı var. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü sarsıntılar yaşanabilir” diyerek uyarılarda bulunmuştu. Ünlü deprem bilimcinin bu sözlerinin ardından 16 saat 32 dakika sonra 18:11'e geldiğinde Tokat Sulusaray merkezli 5,6'lık depremle sarsılmıştı.

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