Ayasofya depreme dayanır mı? Bilim Kurulu Üyeleri riski açıkladı: 6 üzeri şiddetindeki depremde...
Tarihte üç defa çöken Ayasofya’nın kubbesinde deprem riskine karşı restorasyon yapılacak. Bilim Kurulu üyeleri, içinde moloz tespit edilen kubbeyi taşıyan kemer kesitlerinin asimetrik hâle geldiğini kaydederek “Kubbenin yükü aşağıya dengeli olarak inmiyor” dedi.
Ayasofya Camii’nde iki sene önce başlayan büyük restorasyon, bazı ek mekânlar, II. Bayezid Minaresi ve dış cephe gibi kısımlardan sonra sıra kubbeye de uzanacak.
Tarihi bin beş yüz sene önceye ulaşan mabedin daha evvel üç defa yıkılan kubbesinin muhtemel bir depremde tehdit altında olduğu öngörülüyor.
Bazı akademisyenler, 6 ve üzeri şiddette yaşanacak bir depremde Ayasofya’nın zarar görme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor. Öte yandan kubbeyi de taşıyan kemerler arasında dengesizlik olduğuna dikkat çekiliyor.