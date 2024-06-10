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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.10 11:01:36  36.9642   28.6425        5.0      -.-  2.1  -.-   HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.06.10 10:59:12  37.4553   36.2867        5.3      -.-  2.3  -.-   KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.10 10:49:16  38.0033   36.4375        8.0      -.-  2.3  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.10 09:54:12  38.3725   26.6760        5.3      -.-  1.8  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.06.10 09:12:09  37.9550   36.3943        5.9      -.-  1.9  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.10 08:49:17  38.5258   38.0938        5.0      -.-  2.4  -.-   TOHMA-(MALATYA)                                   İlksel

2024.06.10 08:32:23  40.3283   27.6115       11.4      -.-  2.2  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.06.10 06:41:36  40.2097   34.0062        7.2      -.-  2.1  -.-   INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM)                        İlksel

2024.06.10 06:18:42  40.4388   28.8682        9.1      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.10 06:01:35  38.1430   36.6790        4.9      -.-  1.3  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.10 05:57:32  39.0030   28.0207        8.1      -.-  1.8  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.06.10 05:32:19  37.3980   36.9152        4.8      -.-  1.9  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           İlksel

2024.06.10 04:39:05  39.1392   28.1493       13.2      -.-  2.3  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                    İlksel

2024.06.10 04:22:50  37.9705   36.0608        8.2      -.-  1.1  -.-   KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.06.10 04:16:23  38.0592   36.6440        5.0      -.-  1.3  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.10 04:08:31  40.4405   28.8233        5.0      -.-  0.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.10 03:53:26  39.5632   33.3023        1.4      -.-  2.2  -.-   SEHRIBAN-BALA (ANKARA)                            İlksel

2024.06.10 03:26:53  38.9830   27.9223       17.5      -.-  1.4  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2024.06.10 03:26:06  39.1062   28.3495       27.4      -.-  1.6  -.-   KOBAKLAR-GORDES (MANISA)                          İlksel

2024.06.10 03:25:39  38.8022   27.5048       22.9      -.-  1.6  -.-   SARICAM-SARUHANLI (MANISA)                        İlksel

2024.06.10 03:24:47  38.9838   27.9607       10.4      -.-  1.6  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.10 03:05:24  38.9715   27.9870        8.0      -.-  1.5  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.06.10 02:46:17  38.4703   27.1632       13.8      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI (IZMIR)                                  İlksel

2024.06.10 02:45:14  36.8802   29.0102        8.7      -.-  1.6  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           İlksel

2024.06.10 02:36:14  40.8440   28.7013       11.0      -.-  1.4  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.06.10 02:31:52  38.9517   27.9477       10.1      -.-  1.2  -.-   KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)                    İlksel

2024.06.10 02:31:11  38.9882   27.9910        5.1      -.-  1.8  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.06.10 02:28:22  38.9572   28.0055        8.8      -.-  1.5  -.-   SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.06.10 02:26:44  38.9810   27.9780        5.0      -.-  1.7  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.06.10 02:20:02  38.9682   27.9607        5.1      -.-  1.8  -.-   KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)                    İlksel

2024.06.10 02:18:49  38.0882   36.6555        7.6      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.10 02:16:16  38.9735   27.9157       14.5      -.-  1.6  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           İlksel

2024.06.10 02:13:35  38.9695   27.9537        8.7      -.-  3.1  2.9   KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA)                    İlksel

2024.06.10 02:12:13  40.8318   28.6982        3.0      -.-  2.3  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.06.10 02:11:46  38.4683   44.6042        5.0      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel

2024.06.10 02:00:33  37.8955   27.1278        8.7      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.10 01:57:44  37.9577   36.4018        5.0      -.-  2.3  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.10 01:46:24  38.3175   37.8152        5.0      -.-  1.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.06.10 01:30:31  38.4263   37.3390        5.4      -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.10 00:59:01  37.9903   36.6173        5.1      -.-  1.1  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel

2024.06.10 00:52:17  38.6573   38.0453        8.8      -.-  1.0  -.-   ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.06.10 00:21:18  37.4795   37.0212        6.4      -.-  1.8  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.06.10 00:13:23  38.3218   38.7538        8.3      -.-  1.4  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.06.10 00:06:33  38.1218   36.6957        5.6      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.10 00:01:07  38.7687   37.5127        3.7      -.-  1.3  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                              İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 10 Haziran son depremler listesi

Tarih       Saat       Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer      

2024-06-10 10:39:55       37.83667              29.55806              7.02       ML         1.5          Bozkurt (Denizli)             

2024-06-10 10:38:19       38.50028              38.05722              7.0          ML         1.4          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-10 09:54:12       38.40167              26.67889              7.0          ML         1.8          Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.75 km] Urla (İzmir) 

2024-06-10 09:37:00       37.88056              36.30722              7.0          ML         2.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-10 09:36:55       38.30389              38.20861              7.04       ML         2.1          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-10 09:18:49       37.15417              28.95639              7.0          ML         1.1          Beyağaç (Denizli)            

2024-06-10 09:12:08       37.99083              36.41     6.65       ML         1.6          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-10 08:49:18       38.52417              38.03361              7.0          ML         2.3          Yazıhan (Malatya)          

2024-06-10 08:32:22       40.33972              27.60083              12.02     ML         1.9          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.97 km] Bandırma (Balıkesir)      

2024-06-10 08:30:07       38.30083              38.77139              10.66     ML         1.4          Pütürge (Malatya)         

2024-06-10 08:02:56       36.93889              28.69639              7.0          ML         1.1          Köyceğiz Gölü - [02.85 km] Köyceğiz (Muğla)               

2024-06-10 07:41:09       38.20111              38.05306              7.0          ML         1.4          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-10 07:20:29       38.09806              38.35722              7.0          ML         1.2          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-10 06:41:36       40.26833              34.05028              10.34     ML         1.7          Sungurlu (Çorum)          

2024-06-10 05:58:38       38.14333              38.61333              7.0          ML         0.8          Pütürge (Malatya)         

2024-06-10 05:57:31       38.97806              28.00583              7.0          ML         1.4          Akhisar (Manisa)            

2024-06-10 05:32:20       37.35333              36.91667              5.88       ML         2.1          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-10 04:39:05       39.12833              28.17278              15.26     ML         1.9          Sındırgı (Balıkesir)          

2024-06-10 04:16:24       38.03056              36.57944              7.01       ML         1.2          Göksun (Kahramanmaraş)         

2024-06-10 03:53:25       39.605   33.29167              6.53       ML         2.0          Bala (Ankara)   

2024-06-10 03:27:25       38.94944              28.02417              7.0          ML         1.5          Akhisar (Manisa)            

2024-06-10 03:26:54       38.95361              28.02     7.0          ML         1.3          Akhisar (Manisa)

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