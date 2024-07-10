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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği 

2024.07.10 09:44:20  37.1060   28.3695        4.1      -.-  1.9  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel

2024.07.10 08:48:37  38.1633   36.9552        6.0      -.-  1.5  -.-   NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.10 06:07:23  36.3135   28.6272       31.1      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.07.10 05:53:13  38.3718   38.4533        9.3      -.-  1.9  -.-   GOLLER-(MALATYA)                                  İlksel

2024.07.10 05:31:56  40.8202   28.0837       12.1      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.07.10 05:04:20  36.3910   36.3300       12.8      -.-  2.1  -.-   AKTAS-KUMLU (HATAY)                               İlksel

2024.07.10 04:53:33  38.0425   37.2795        6.5      -.-  1.5  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.10 04:49:20  37.1692   36.9047        8.3      -.-  0.9  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel

2024.07.10 03:57:07  37.0272   28.1800        6.9      -.-  2.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

2024.07.10 03:51:35  37.9630   38.0163        9.6      -.-  2.0  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel

2024.07.10 03:49:25  39.3707   39.0672       18.1      -.-  1.9  -.-   ZIYARET-OVACIK (TUNCELI)                          İlksel

2024.07.10 03:45:06  38.6832   38.0262        6.3      -.-  1.1  -.-   ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)                          İlksel

2024.07.10 03:36:21  38.4045   37.3968        6.1      -.-  2.0  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.07.10 02:36:44  38.4832   36.5040       12.4      -.-  0.9  -.-   SARIZ (KAYSERI)                                   İlksel

2024.07.10 02:26:05  40.0815   41.6783       20.8      -.-  1.4  -.-   KOTANDUZU-PASINLER (ERZURUM)                      İlksel

2024.07.10 02:02:34  38.3927   37.3542        5.0      -.-  2.0  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.07.10 00:51:07  38.2595   38.1338        4.9      -.-  2.0  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.07.10 00:43:21  38.2617   38.1057        6.2      -.-  2.8  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.07.10 00:41:02  38.2677   38.1240        5.0      -.-  4.2  4.0   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel

2024.07.10 00:31:23  38.0293   37.3685        4.9      -.-  1.3  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 10 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer 

2024-07-10 09:44:20       37.07778              28.36083              15.0       ML         1.8          Ula (Muğla)       

2024-07-10 08:44:13       39.19278              40.20833              7.0          ML         2.1          Yayladere (Bingöl)         

2024-07-10 06:07:23       36.23889              28.66167              21.02     ML         2.0          Akdeniz - [48.91 km] Fethiye (Muğla)   

2024-07-10 06:02:44       38.10194              38.33389              7.0          ML         1.1          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-10 05:56:06       38.31278              37.35361              7.0          ML         1.4          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-10 05:53:13       38.09194              38.34306              11.84     ML         1.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-10 05:31:56       40.82444              28.0525                7.01       ML         1.9          Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)          

2024-07-10 05:09:20       37.35472              36.75361              7.0          ML         1.3          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-07-10 05:04:21       36.39028              36.25167              4.91       ML         2.1          Antakya (Hatay)             

2024-07-10 04:53:34       38.08222              37.22194              7.02       ML         1.7          Ekinözü (Kahramanmaraş)         

2024-07-10 03:57:07       37.02417              28.18083              5.12       ML         2.8          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.95 km] Menteşe (Muğla)          

2024-07-10 03:51:34       37.93806              38.04361              7.06       ML         2.1          Doğanşehir (Malatya)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-10 03:49:25       39.375   39.10611              6.92       ML         1.5          Ovacık (Tunceli)              

2024-07-10 03:45:07       38.64861              38.015   7.0          ML         1.5          Yazıhan (Malatya)          

2024-07-10 02:26:08       40.06472              41.7975                7.0          ML         1.3          Pasinler (Erzurum)         

2024-07-10 02:09:56       38.09444              38.31833              7.0          ML         0.9          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-07-10 02:05:17       37.52528              37.22389              6.87       ML         1.1          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-07-10 02:02:35       38.37722              37.36667              7.0          ML         2.0          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-07-10 00:51:08       38.26778              38.1175                7.01       ML         2.3          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-10 00:46:00       38.23861              38.12472              7.0          ML         2.0          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-10 00:43:22       38.25444              38.12722              9.92       ML         3.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-10 00:41:03       38.24222              38.12056              7.69       MW       4.2          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-07-10 00:31:22       38.02667              37.39778              7.0          ML         1.5          Nurhak (Kahramanmaraş)

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