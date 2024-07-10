Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 10 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 10 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 10 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.10 09:44:20 37.1060 28.3695 4.1 -.- 1.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2024.07.10 08:48:37 38.1633 36.9552 6.0 -.- 1.5 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.10 06:07:23 36.3135 28.6272 31.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.07.10 05:53:13 38.3718 38.4533 9.3 -.- 1.9 -.- GOLLER-(MALATYA) İlksel
2024.07.10 05:31:56 40.8202 28.0837 12.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.07.10 05:04:20 36.3910 36.3300 12.8 -.- 2.1 -.- AKTAS-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.07.10 04:53:33 38.0425 37.2795 6.5 -.- 1.5 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.10 04:49:20 37.1692 36.9047 8.3 -.- 0.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.07.10 03:57:07 37.0272 28.1800 6.9 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.10 03:51:35 37.9630 38.0163 9.6 -.- 2.0 -.- RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.07.10 03:49:25 39.3707 39.0672 18.1 -.- 1.9 -.- ZIYARET-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2024.07.10 03:45:06 38.6832 38.0262 6.3 -.- 1.1 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.07.10 03:36:21 38.4045 37.3968 6.1 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.10 02:36:44 38.4832 36.5040 12.4 -.- 0.9 -.- SARIZ (KAYSERI) İlksel
2024.07.10 02:26:05 40.0815 41.6783 20.8 -.- 1.4 -.- KOTANDUZU-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2024.07.10 02:02:34 38.3927 37.3542 5.0 -.- 2.0 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.10 00:51:07 38.2595 38.1338 4.9 -.- 2.0 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.10 00:43:21 38.2617 38.1057 6.2 -.- 2.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.10 00:41:02 38.2677 38.1240 5.0 -.- 4.2 4.0 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.07.10 00:31:23 38.0293 37.3685 4.9 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 10 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-10 09:44:20 37.07778 28.36083 15.0 ML 1.8 Ula (Muğla)
2024-07-10 08:44:13 39.19278 40.20833 7.0 ML 2.1 Yayladere (Bingöl)
2024-07-10 06:07:23 36.23889 28.66167 21.02 ML 2.0 Akdeniz - [48.91 km] Fethiye (Muğla)
2024-07-10 06:02:44 38.10194 38.33389 7.0 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-10 05:56:06 38.31278 37.35361 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-10 05:53:13 38.09194 38.34306 11.84 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-10 05:31:56 40.82444 28.0525 7.01 ML 1.9 Marmara Denizi - [17.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2024-07-10 05:09:20 37.35472 36.75361 7.0 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-07-10 05:04:21 36.39028 36.25167 4.91 ML 2.1 Antakya (Hatay)
2024-07-10 04:53:34 38.08222 37.22194 7.02 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-07-10 03:57:07 37.02417 28.18083 5.12 ML 2.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.95 km] Menteşe (Muğla)
2024-07-10 03:51:34 37.93806 38.04361 7.06 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-10 03:49:25 39.375 39.10611 6.92 ML 1.5 Ovacık (Tunceli)
2024-07-10 03:45:07 38.64861 38.015 7.0 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-07-10 02:26:08 40.06472 41.7975 7.0 ML 1.3 Pasinler (Erzurum)
2024-07-10 02:09:56 38.09444 38.31833 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2024-07-10 02:05:17 37.52528 37.22389 6.87 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-07-10 02:02:35 38.37722 37.36667 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-07-10 00:51:08 38.26778 38.1175 7.01 ML 2.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-10 00:46:00 38.23861 38.12472 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-10 00:43:22 38.25444 38.12722 9.92 ML 3.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-10 00:41:03 38.24222 38.12056 7.69 MW 4.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-10 00:31:22 38.02667 37.39778 7.0 ML 1.5 Nurhak (Kahramanmaraş)