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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.11 14:06:43  38.6192   39.3767       10.0      -.-  2.1  -.-   YUNLUCE-(ELAZIG)                                  İlksel

2024.06.11 13:39:32  37.7342   36.1085        5.0      -.-  1.7  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel

2024.06.11 13:37:53  38.5112   37.2977        6.4      -.-  2.2  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.11 13:23:16  37.9868   38.1818        2.5      -.-  2.4  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                  İlksel

2024.06.11 13:17:57  38.3990   37.2895       12.1      -.-  1.6  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.06.11 13:02:10  39.2393   29.3647        0.0      -.-  1.4  -.-   KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)                       İlksel

2024.06.11 12:46:44  36.2545   36.2620       13.4      -.-  1.9  -.-   YESILOVA-(HATAY)                                  İlksel

2024.06.11 12:34:02  38.6113   28.6717       22.8      -.-  1.4  -.-   AHMETLI-KULA (MANISA)                             İlksel

2024.06.11 12:26:02  39.8417   28.7985        0.0      -.-  1.3  -.-   GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA)                         İlksel

2024.06.11 12:19:50  37.2157   36.9963        0.0      -.-  1.7  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel

2024.06.11 12:04:38  37.1628   27.7853        0.0      -.-  1.8  -.-   ALACAM-MILAS (MUGLA)                              İlksel

2024.06.11 12:01:07  40.3472   27.6670       10.6      -.-  2.3  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel

2024.06.11 11:54:10  40.2170   31.6633        2.6      -.-  1.8  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                         İlksel

2024.06.11 11:52:28  38.4680   37.2437        5.0      -.-  3.2  3.2   SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.06.11 11:45:57  36.7365   30.4475        7.0      -.-  1.8  -.-   HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA)                   REVIZE01   (2024.06.11 11:45:57)

2024.06.11 11:39:50  38.3557   27.9252        2.3      -.-  1.9  -.-   HORZUM-ODEMIS (IZMIR)                             İlksel

2024.06.11 11:32:42  39.1345   40.7797        2.6      -.-  2.3  -.-   KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL)                       İlksel

2024.06.11 11:10:03  39.4538   40.1775       20.0      -.-  1.8  -.-   SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI)             İlksel

2024.06.11 10:50:38  37.5152   36.6263       19.4      -.-  1.9  -.-   YOLYANI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel

2024.06.11 10:46:07  37.4663   37.0390        5.9      -.-  1.6  -.-   KAPICAM-(KAHRAMANMARAS)                           REVIZE01   (2024.06.11 10:46:07)

2024.06.11 10:41:37  38.0617   27.8782        3.7      -.-  1.7  -.-   OSMANCIK-TIRE (IZMIR)                             REVIZE01   (2024.06.11 10:41:37)

2024.06.11 10:14:16  39.7057   25.7037        5.1      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.11 10:07:07  37.9968   29.3250        5.0      -.-  3.3  3.1   PEYNIRCI-CAL (DENIZLI)                            İlksel

2024.06.11 10:01:13  37.1982   35.4147        5.0      -.-  2.8  -.-   EGECIUSAGI-SARICAM (ADANA)                        İlksel

2024.06.11 09:52:48  39.1270   27.5648        0.0      -.-  1.6  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel

2024.06.11 09:40:43  39.6965   25.6857       13.4      -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.11 09:38:54  39.5652   25.7057       22.8      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.11 09:34:11  39.6697   25.7627        5.0      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.11 09:32:33  39.5710   25.7077       16.3      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.11 09:30:06  39.5870   25.8572       22.2      -.-  1.5  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel

2024.06.11 09:28:43  39.6637   25.7410       10.4      -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.11 09:24:33  38.4998   37.2830        5.0      -.-  2.3  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.06.11 09:17:42  35.0987   25.2243        3.4      -.-  4.1  4.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.11 09:13:48  38.1597   37.3812        5.0      -.-  2.6  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.11 08:57:57  35.1237   25.2165        5.0      -.-  3.3  3.2   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.11 08:19:28  37.0137   28.6758        5.0      -.-  2.1  -.-   TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel

2024.06.11 07:51:35  34.8363   24.1037       19.0      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.11 07:37:52  39.6483   25.7382        6.6      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.11 07:31:15  38.3395   38.8452        4.7      -.-  2.4  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel

2024.06.11 07:29:12  38.9417   27.0778        6.9      -.-  2.7  -.-   ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR)                        İlksel

2024.06.11 07:14:44  37.8655   27.1355        3.4      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.11 06:28:45  37.3308   37.1367        7.4      -.-  1.7  -.-   EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.11 05:53:40  38.1428   37.1775        5.0      -.-  3.2  3.2   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.11 05:21:43  37.3125   37.0853        1.9      -.-  1.8  -.-   ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel

2024.06.11 04:34:05  36.5522   26.6273       85.6      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.11 04:31:01  36.7408   27.1953        6.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

2024.06.11 03:59:17  36.7567   28.1803       25.4      -.-  1.2  -.-   ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.06.11 03:32:59  37.8307   26.9645        7.3      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel

2024.06.11 03:00:21  37.3907   36.8672       10.4      -.-  1.3  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.06.11 02:51:48  35.4052   29.4258       22.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.11 02:25:47  36.5133   27.5970        9.3      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.11 02:17:03  34.8313   25.0797        5.3      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.06.11 02:12:31  35.8172   25.5663        8.9      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.11 02:02:33  36.7325   28.0627       17.0      -.-  1.5  -.-   SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel

2024.06.11 01:56:45  40.4372   28.8937        8.7      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel

2024.06.11 01:55:54  37.0460   28.3950       17.4      -.-  1.2  -.-   ATAKOY-ULA (MUGLA)                                İlksel

2024.06.11 01:48:32  35.8107   25.5320       13.8      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.11 01:44:20  37.9338   27.6487       10.1      -.-  1.5  -.-   BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)                          İlksel

2024.06.11 01:30:28  37.4753   35.0830        5.0      -.-  1.5  -.-   CAMLIBEL-POZANTI (ADANA)                          İlksel

2024.06.11 01:27:56  38.9848   27.9680       12.8      -.-  1.6  -.-   DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA)                        İlksel

2024.06.11 01:24:47  38.4637   37.5327       20.8      -.-  1.3  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)                          İlksel

2024.06.11 00:47:35  37.0368   35.8955       16.5      -.-  2.0  -.-   HAMDILLI-CEYHAN (ADANA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 11 Haziran son depremler listesi

Tarih        Saat     Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer

2024-06-11 13:53:46       37.43917              36.72444              7.0          ML         0.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-06-11 13:42:09       36.42972              36.22333              5.03       ML         1.4          Belen (Hatay)   

2024-06-11 13:39:32       37.77194              36.15861              7.0          ML         2.0          Saimbeyli (Adana)         

2024-06-11 13:37:01       40.92111              31.02278              11.22     ML         0.8          Çilimli (Düzce)  

2024-06-11 13:25:47       38.51861              38.01778              7.0          ML         1.5          Yazıhan (Malatya)          

2024-06-11 13:24:59       41.0725                29.33667              7.0          ML         1.2          Çekmeköy (İstanbul)    

2024-06-11 13:24:43       41.08806              29.35333              7.0          ML         1.0          Çekmeköy (İstanbul)    

2024-06-11 13:23:16       38.00556              38.21167              7.07       ML         2.3          Çelikhan (Adıyaman)    

2024-06-11 13:17:58       38.44028              37.31972              7.0          ML         1.6          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-06-11 13:14:19       39.23083              27.68306              6.45       ML         1.6          Soma (Manisa)

2024-06-11 13:06:29       39.45306              28.15556              7.0          ML         1.3          Bigadiç (Balıkesir)           

2024-06-11 13:00:09       38.95639              43.23583              7.0          ML         1.5          Van Gölü - [04.01 km] Erciş (Van)           

2024-06-11 13:00:04       38.13333              31.85222              7.0          ML         1.0          Ilgın (Konya)     

2024-06-11 12:55:34       36.70556              34.73583              7.0          ML         1.6          Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.64 km] Akdeniz (Mersin)             

2024-06-11 12:52:36       39.71194              29.40111              7.0          ML         1.5          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-11 12:50:59       37.49111              30.90389              7.25       ML         1.2          Sütçüler (Isparta)           

2024-06-11 12:48:16       37.32222              36.78083              6.93       ML         1.1          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-11 12:47:15       39.68861              29.38861              7.0          ML         1.3          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-11 12:46:47       36.34139              36.27194              7.68       ML         1.8          Antakya (Hatay)             

2024-06-11 12:43:29       38.47167              29.27167              7.0          ML         1.1          Ulubey (Uşak) 

2024-06-11 12:41:52       38.21111              38.10722              7.0          ML         1.6          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-11 12:34:03       38.55361              28.515   6.5          ML         1.1          Kula (Manisa)   

2024-06-11 12:32:57       39.56333              33.06361              11.86     ML         1.0          Bala (Ankara)   

2024-06-11 12:26:03       39.88556              28.86167              7.0          ML         1.3          Orhaneli (Bursa)             

2024-06-11 12:25:58       39.43806              38.11667              7.0          ML         0.8          Divriği (Sivas)    

2024-06-11 12:23:12       38.27     37.74361              7.0          ML         1.3          Akçadağ (Malatya)        

2024-06-11 12:22:32       38.245   38.07611              7.0          ML         0.7          Yeşilyurt (Malatya)        

2024-06-11 12:21:11       39.65361              29.9575                7.0          ML         1.3          Merkez (Kütahya)         

2024-06-11 12:19:50       37.62694              37.28694              7.0          ML         1.8          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-06-11 12:15:29       39.75861              39.40389              6.99       ML         1.0          Merkez (Erzincan)         

2024-06-11 12:07:44       39.70667              30.17333              7.16       ML         1.1          İnönü (Eskişehir)            

2024-06-11 12:01:07       40.34222              27.65278              6.87       ML         2.0          Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.12 km] Bandırma (Balıkesir)      

2024-06-11 11:54:08       40.11     31.73361              7.03       ML         1.9          Nallıhan (Ankara)           

2024-06-11 11:52:39       41.90222              26.83667              7.0          ML         0.8          Lalapaşa (Edirne)            

2024-06-11 11:52:28       38.46     37.31056              7.04       ML         3.2          Darende (Malatya)        

2024-06-11 11:49:54       39.56     27.93611              7.0          ML         1.3          Altıeylül (Balıkesir)         

2024-06-11 11:45:54       36.73917              30.67222              5.0          ML         1.6          Akdeniz - Antalya Körfezi - [09.93 km] Kemer (Antalya)            

2024-06-11 11:39:52       38.31722              27.92278              7.0          ML         1.4          Ödemiş (İzmir)

2024-06-11 11:38:20       39.2025                27.74083              7.0          ML         1.2          Soma (Manisa)

2024-06-11 11:32:42       39.10583              40.80861              6.99       ML         2.1          Karlıova (Bingöl)             

2024-06-11 11:10:05       39.48167              40.24528              7.25       ML         1.5          Pülümür (Tunceli)          

2024-06-11 11:09:13       40.41611              30.12194              7.0          ML         1.4          Geyve (Sakarya)             

2024-06-11 11:01:32       39.40806              27.17639              7.08       ML         1.1          İvrindi (Balıkesir)            

2024-06-11 10:50:57       37.42139              36.84861              6.58       ML         1.5          Türkoğlu (Kahramanmaraş)       

2024-06-11 10:46:07       37.45222              37.03917              7.0          ML         1.3          Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)               

2024-06-11 10:37:17       38.94361              27.0775                7.0          ML         1.4          Bergama (İzmir)              

2024-06-11 10:32:53       37.56917              37.25194              7.0          ML         1.5          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-06-11 10:14:15       39.64361              25.77528              7.19       ML         1.3          Ege Denizi - [30.91 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-06-11 10:07:08       37.98833              29.32417              12.18     ML         3.3          Çal (Denizli)       

2024-06-11 10:06:46       38.1525                38.59028              7.01       ML         1.8          Battalgazi (Malatya)      

2024-06-11 10:01:15       37.19194              35.50139              6.45       ML         2.7          Sarıçam (Adana)             

2024-06-11 09:52:49       39.08472              27.53444              6.98       ML         1.9          Soma (Manisa)

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