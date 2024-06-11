Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.11 14:06:43 38.6192 39.3767 10.0 -.- 2.1 -.- YUNLUCE-(ELAZIG) İlksel
2024.06.11 13:39:32 37.7342 36.1085 5.0 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.11 13:37:53 38.5112 37.2977 6.4 -.- 2.2 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.11 13:23:16 37.9868 38.1818 2.5 -.- 2.4 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2024.06.11 13:17:57 38.3990 37.2895 12.1 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 13:02:10 39.2393 29.3647 0.0 -.- 1.4 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.06.11 12:46:44 36.2545 36.2620 13.4 -.- 1.9 -.- YESILOVA-(HATAY) İlksel
2024.06.11 12:34:02 38.6113 28.6717 22.8 -.- 1.4 -.- AHMETLI-KULA (MANISA) İlksel
2024.06.11 12:26:02 39.8417 28.7985 0.0 -.- 1.3 -.- GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.06.11 12:19:50 37.2157 36.9963 0.0 -.- 1.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.11 12:04:38 37.1628 27.7853 0.0 -.- 1.8 -.- ALACAM-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.11 12:01:07 40.3472 27.6670 10.6 -.- 2.3 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.11 11:54:10 40.2170 31.6633 2.6 -.- 1.8 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.06.11 11:52:28 38.4680 37.2437 5.0 -.- 3.2 3.2 SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 11:45:57 36.7365 30.4475 7.0 -.- 1.8 -.- HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) REVIZE01 (2024.06.11 11:45:57)
2024.06.11 11:39:50 38.3557 27.9252 2.3 -.- 1.9 -.- HORZUM-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2024.06.11 11:32:42 39.1345 40.7797 2.6 -.- 2.3 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2024.06.11 11:10:03 39.4538 40.1775 20.0 -.- 1.8 -.- SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2024.06.11 10:50:38 37.5152 36.6263 19.4 -.- 1.9 -.- YOLYANI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 10:46:07 37.4663 37.0390 5.9 -.- 1.6 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.06.11 10:46:07)
2024.06.11 10:41:37 38.0617 27.8782 3.7 -.- 1.7 -.- OSMANCIK-TIRE (IZMIR) REVIZE01 (2024.06.11 10:41:37)
2024.06.11 10:14:16 39.7057 25.7037 5.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 10:07:07 37.9968 29.3250 5.0 -.- 3.3 3.1 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel
2024.06.11 10:01:13 37.1982 35.4147 5.0 -.- 2.8 -.- EGECIUSAGI-SARICAM (ADANA) İlksel
2024.06.11 09:52:48 39.1270 27.5648 0.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.11 09:40:43 39.6965 25.6857 13.4 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 09:38:54 39.5652 25.7057 22.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 09:34:11 39.6697 25.7627 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 09:32:33 39.5710 25.7077 16.3 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 09:30:06 39.5870 25.8572 22.2 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.11 09:28:43 39.6637 25.7410 10.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 09:24:33 38.4998 37.2830 5.0 -.- 2.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.11 09:17:42 35.0987 25.2243 3.4 -.- 4.1 4.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.11 09:13:48 38.1597 37.3812 5.0 -.- 2.6 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 08:57:57 35.1237 25.2165 5.0 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.11 08:19:28 37.0137 28.6758 5.0 -.- 2.1 -.- TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.11 07:51:35 34.8363 24.1037 19.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.11 07:37:52 39.6483 25.7382 6.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.11 07:31:15 38.3395 38.8452 4.7 -.- 2.4 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2024.06.11 07:29:12 38.9417 27.0778 6.9 -.- 2.7 -.- ASAGISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2024.06.11 07:14:44 37.8655 27.1355 3.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.11 06:28:45 37.3308 37.1367 7.4 -.- 1.7 -.- EGLEN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 05:53:40 38.1428 37.1775 5.0 -.- 3.2 3.2 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 05:21:43 37.3125 37.0853 1.9 -.- 1.8 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 04:34:05 36.5522 26.6273 85.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 04:31:01 36.7408 27.1953 6.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.06.11 03:59:17 36.7567 28.1803 25.4 -.- 1.2 -.- ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.06.11 03:32:59 37.8307 26.9645 7.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.11 03:00:21 37.3907 36.8672 10.4 -.- 1.3 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.11 02:51:48 35.4052 29.4258 22.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 02:25:47 36.5133 27.5970 9.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 02:17:03 34.8313 25.0797 5.3 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.11 02:12:31 35.8172 25.5663 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 02:02:33 36.7325 28.0627 17.0 -.- 1.5 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2024.06.11 01:56:45 40.4372 28.8937 8.7 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.11 01:55:54 37.0460 28.3950 17.4 -.- 1.2 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2024.06.11 01:48:32 35.8107 25.5320 13.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.11 01:44:20 37.9338 27.6487 10.1 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.06.11 01:30:28 37.4753 35.0830 5.0 -.- 1.5 -.- CAMLIBEL-POZANTI (ADANA) İlksel
2024.06.11 01:27:56 38.9848 27.9680 12.8 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.11 01:24:47 38.4637 37.5327 20.8 -.- 1.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.11 00:47:35 37.0368 35.8955 16.5 -.- 2.0 -.- HAMDILLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
AFAD 11 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-11 13:53:46 37.43917 36.72444 7.0 ML 0.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-06-11 13:42:09 36.42972 36.22333 5.03 ML 1.4 Belen (Hatay)
2024-06-11 13:39:32 37.77194 36.15861 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2024-06-11 13:37:01 40.92111 31.02278 11.22 ML 0.8 Çilimli (Düzce)
2024-06-11 13:25:47 38.51861 38.01778 7.0 ML 1.5 Yazıhan (Malatya)
2024-06-11 13:24:59 41.0725 29.33667 7.0 ML 1.2 Çekmeköy (İstanbul)
2024-06-11 13:24:43 41.08806 29.35333 7.0 ML 1.0 Çekmeköy (İstanbul)
2024-06-11 13:23:16 38.00556 38.21167 7.07 ML 2.3 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-11 13:17:58 38.44028 37.31972 7.0 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-06-11 13:14:19 39.23083 27.68306 6.45 ML 1.6 Soma (Manisa)
2024-06-11 13:06:29 39.45306 28.15556 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)
2024-06-11 13:00:09 38.95639 43.23583 7.0 ML 1.5 Van Gölü - [04.01 km] Erciş (Van)
2024-06-11 13:00:04 38.13333 31.85222 7.0 ML 1.0 Ilgın (Konya)
2024-06-11 12:55:34 36.70556 34.73583 7.0 ML 1.6 Akdeniz - Mersin Körfezi - [12.64 km] Akdeniz (Mersin)
2024-06-11 12:52:36 39.71194 29.40111 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-11 12:50:59 37.49111 30.90389 7.25 ML 1.2 Sütçüler (Isparta)
2024-06-11 12:48:16 37.32222 36.78083 6.93 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-11 12:47:15 39.68861 29.38861 7.0 ML 1.3 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-11 12:46:47 36.34139 36.27194 7.68 ML 1.8 Antakya (Hatay)
2024-06-11 12:43:29 38.47167 29.27167 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-06-11 12:41:52 38.21111 38.10722 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-11 12:34:03 38.55361 28.515 6.5 ML 1.1 Kula (Manisa)
2024-06-11 12:32:57 39.56333 33.06361 11.86 ML 1.0 Bala (Ankara)
2024-06-11 12:26:03 39.88556 28.86167 7.0 ML 1.3 Orhaneli (Bursa)
2024-06-11 12:25:58 39.43806 38.11667 7.0 ML 0.8 Divriği (Sivas)
2024-06-11 12:23:12 38.27 37.74361 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-06-11 12:22:32 38.245 38.07611 7.0 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-11 12:21:11 39.65361 29.9575 7.0 ML 1.3 Merkez (Kütahya)
2024-06-11 12:19:50 37.62694 37.28694 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-06-11 12:15:29 39.75861 39.40389 6.99 ML 1.0 Merkez (Erzincan)
2024-06-11 12:07:44 39.70667 30.17333 7.16 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2024-06-11 12:01:07 40.34222 27.65278 6.87 ML 2.0 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [04.12 km] Bandırma (Balıkesir)
2024-06-11 11:54:08 40.11 31.73361 7.03 ML 1.9 Nallıhan (Ankara)
2024-06-11 11:52:39 41.90222 26.83667 7.0 ML 0.8 Lalapaşa (Edirne)
2024-06-11 11:52:28 38.46 37.31056 7.04 ML 3.2 Darende (Malatya)
2024-06-11 11:49:54 39.56 27.93611 7.0 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)
2024-06-11 11:45:54 36.73917 30.67222 5.0 ML 1.6 Akdeniz - Antalya Körfezi - [09.93 km] Kemer (Antalya)
2024-06-11 11:39:52 38.31722 27.92278 7.0 ML 1.4 Ödemiş (İzmir)
2024-06-11 11:38:20 39.2025 27.74083 7.0 ML 1.2 Soma (Manisa)
2024-06-11 11:32:42 39.10583 40.80861 6.99 ML 2.1 Karlıova (Bingöl)
2024-06-11 11:10:05 39.48167 40.24528 7.25 ML 1.5 Pülümür (Tunceli)
2024-06-11 11:09:13 40.41611 30.12194 7.0 ML 1.4 Geyve (Sakarya)
2024-06-11 11:01:32 39.40806 27.17639 7.08 ML 1.1 İvrindi (Balıkesir)
2024-06-11 10:50:57 37.42139 36.84861 6.58 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-11 10:46:07 37.45222 37.03917 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-11 10:37:17 38.94361 27.0775 7.0 ML 1.4 Bergama (İzmir)
2024-06-11 10:32:53 37.56917 37.25194 7.0 ML 1.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-06-11 10:14:15 39.64361 25.77528 7.19 ML 1.3 Ege Denizi - [30.91 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-11 10:07:08 37.98833 29.32417 12.18 ML 3.3 Çal (Denizli)
2024-06-11 10:06:46 38.1525 38.59028 7.01 ML 1.8 Battalgazi (Malatya)
2024-06-11 10:01:15 37.19194 35.50139 6.45 ML 2.7 Sarıçam (Adana)
2024-06-11 09:52:49 39.08472 27.53444 6.98 ML 1.9 Soma (Manisa)