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  4. Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Temmuz tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.07.11 10:01:53  37.9687   28.0335       11.5      -.-  1.2  -.-   AKCAKOY-KOSK (AYDIN)                              İlksel

2024.07.11 09:54:37  38.7283   30.5550        6.0      -.-  2.5  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.07.11 09:24:18  39.3675   26.8762        7.7      -.-  1.4  -.-   DURSUNLU-GOMEC (BALIKESIR)                        İlksel

2024.07.11 09:23:48  38.7470   30.5448        4.7      -.-  1.7  -.-   AFYON                                             İlksel

2024.07.11 08:40:52  38.7295   30.5598        5.3      -.-  2.6  -.-   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.07.11 07:56:55  38.6980   30.5670        3.6      -.-  2.5  -.-   SULUN-(AFYONKARAHISAR)                            İlksel

2024.07.11 07:38:26  40.1862   41.0038       11.6      -.-  1.8  1.9   UCKOSE-AZIZIYE (ERZURUM)                          İlksel

2024.07.11 07:10:26  37.8422   36.2658       10.5      -.-  1.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel

2024.07.11 06:56:13  36.3972   36.2672        9.0      -.-  2.3  -.-   MARASBOGAZI-(HATAY)                               İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

2024.07.11 06:30:42  38.7022   30.5555        5.0      -.-  3.6  3.8   SULUN-(AFYONKARAHISAR)                            İlksel

2024.07.11 06:27:42  38.6970   30.5960       13.0      -.-  3.1  -.-   SALAR-(AFYONKARAHISAR)                            İlksel

2024.07.11 06:24:42  38.7225   30.5472        4.6      -.-  4.5  4.4   ATAKOY-(AFYONKARAHISAR)                           İlksel

2024.07.11 06:21:57  40.7078   27.3755        5.8      -.-  1.8  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel

2024.07.11 06:08:33  37.9917   36.4187       14.9      -.-  1.6  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.07.11 06:05:31  40.4638   29.0495       14.7      -.-  0.9  -.-   KARACAALI-GEMLIK (BURSA)                          İlksel

2024.07.11 05:44:38  37.9385   29.2108       11.0      -.-  1.6  -.-   GUZELPINAR-(DENIZLI)                              İlksel

2024.07.11 04:53:44  35.1245   32.6433        7.0      -.-  1.9  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel

2024.07.11 04:49:41  40.4962   36.6088        3.6      -.-  1.3  -.-   SEHITLER-(TOKAT)                                  İlksel

2024.07.11 04:44:40  38.2368   38.5973        5.0      -.-  2.1  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel

2024.07.11 04:07:53  35.1327   24.8007       53.9      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel

2024.07.11 03:39:17  42.0995   26.3847        7.6      -.-  1.9  -.-   BULGARISTAN                                       İlksel

2024.07.11 03:08:17  40.5965   27.5345       13.3      -.-  1.5  -.-   MARMARA (BALIKESIR)                               İlksel

2024.07.11 02:57:03  38.2688   37.8248        8.5      -.-  1.8  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.07.11 02:36:17  38.4220   37.5100       15.0      -.-  1.4  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.07.11 02:25:43  38.3373   37.7822        5.0      -.-  1.2  -.-   KAHYALI-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.07.11 02:23:13  40.4127   28.8285        6.9      -.-  1.2  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel

2024.07.11 02:05:33  38.2245   42.5393        4.6      -.-  1.8  -.-   YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS)                          İlksel

2024.07.11 01:14:31  39.2220   40.2273        5.3      -.-  2.1  -.-   ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel

2024.07.11 00:08:46  38.5055   26.7448        6.0      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 11 Temmuz son depremler listesi

Tarih      Saat   Enlem        Boylam      Derinlik(Km)      Tip    Büyüklük  Yer   

2024-07-11 10:47:17 39.15917  42.32         7.0    ML    2.1    Bulanık (Muş)  

2024-07-11 09:54:38 38.72056  30.56889  7.0    ML    2.6    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 09:45:50 38.70111  30.605       7.0    ML    1.3    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 09:24:19 39.46667  26.88444  7.0    ML    1.2    Burhaniye (Balıkesir)

2024-07-11 09:23:48 38.70694  30.57556  7.0    ML    1.5    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 08:56:38 38.71417  30.67417  7.0    ML    1.0    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 08:55:55 38.70861  30.62056  7.0    ML    1.2    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 08:55:06 38.65833  30.43417  7.0    ML    1.8    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 08:40:52 38.7225     30.55056  7.03  ML    2.3    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 08:24:08 38.32556  37.81361  10.09         ML    1.6    Akçadağ (Malatya)        

2024-07-11 08:00:42 38.71306  30.565       6.99  ML    1.3    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 07:56:55 38.71583  30.53472  10.61         ML    2.4    Merkez (Afyonkarahisar)       

2024-07-11 07:38:28 40.23472  41.01833  7.97  ML    1.7    Aziziye (Erzurum)     

2024-07-11 07:22:30 38.68167  30.59278  6.97  ML    1.2    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 07:18:03 38.74028  30.55944  6.98  ML    0.9    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 07:10:28 37.79222  36.25167  6.82  ML    1.9    Andırın (Kahramanmaraş)        

2024-07-11 06:56:16 36.48417  36.20806  10.79         ML    2.5    Belen (Hatay)   

2024-07-11 06:30:42 38.70278  30.56667  6.99  ML    3.5    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 06:27:43 38.73806  30.53778  6.99  ML    2.8    Merkez (Afyonkarahisar)        

2024-07-11 06:24:42 38.70278  30.55806  6.99  MW  4.4    Merkez (Afyonkarahisar)

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

2024-07-11 05:44:39 37.98389  29.20556  10.97         ML    1.7    Pamukkale (Denizli)        

2024-07-11 04:53:40 34.80833  32.56083  9.73  ML    1.6    Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) 

2024-07-11 04:49:42 40.53194  36.59083  7.03  ML    1.1    Merkez (Tokat)

2024-07-11 04:44:42 38.15667  38.6475     7.0    ML    2.2    Pütürge (Malatya)    

2024-07-11 03:08:19 40.52306  27.48472  7.12  ML    1.2    Marmara Denizi - [01.81 km] Marmara (Balıkesir)   

2024-07-11 03:07:56 38.12556  37.80083  10.98         ML    1.3    Doğanşehir (Malatya) 

2024-07-11 02:57:04 38.29611  37.73306  7.1    ML    2.1    Akçadağ (Malatya)   

2024-07-11 02:36:00 37.9875     36.3975     9.22  ML    1.9    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-11 02:26:42 37.75806  35.37389  7.01  ML    1.3    Yahyalı (Kayseri)        

2024-07-11 02:25:03 36.37         28.49722  7.0    ML    1.2    Akdeniz - [42.49 km] Ortaca (Muğla)

2024-07-11 02:16:37 38.30056  25.94528  8.55  ML    1.5    Ege Denizi - [27.03 km] Çeşme (İzmir)   

2024-07-11 01:54:06 38.24056  38.06917  7.05  ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)   

2024-07-11 01:42:34 40.61361  36.795       10.82         ML    1.3    Niksar (Tokat)  

2024-07-11 01:41:21 38.47194  39.33472  7.03  ML    0.7    Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)  

2024-07-11 01:14:35 39.06722  40.20583  7.15  ML    1.4    Karakoçan (Elazığ)    

2024-07-11 00:38:17 38.14861  36.54139  7.54  ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)        

2024-07-11 00:36:39 38.50806  26.76417  7.34  ML    1.2    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.15 km] Urla (İzmir)   

2024-07-11 00:35:29 38.50222  26.76389  7.0    ML    1.6    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Urla (İzmir)   

2024-07-11 00:23:07 37.87028  36.22167  7.0    ML    1.4    Saimbeyli (Adana)    

2024-07-11 00:08:47 38.50167  26.76556  7.01  ML    1.4    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Urla (İzmir)

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