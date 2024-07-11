Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 11 Temmuz 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 11 Temmuz tarihli son depremler listesi...
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 11 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.07.11 10:01:53 37.9687 28.0335 11.5 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2024.07.11 09:54:37 38.7283 30.5550 6.0 -.- 2.5 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 09:24:18 39.3675 26.8762 7.7 -.- 1.4 -.- DURSUNLU-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2024.07.11 09:23:48 38.7470 30.5448 4.7 -.- 1.7 -.- AFYON İlksel
2024.07.11 08:40:52 38.7295 30.5598 5.3 -.- 2.6 -.- ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 07:56:55 38.6980 30.5670 3.6 -.- 2.5 -.- SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 07:38:26 40.1862 41.0038 11.6 -.- 1.8 1.9 UCKOSE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2024.07.11 07:10:26 37.8422 36.2658 10.5 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.07.11 06:56:13 36.3972 36.2672 9.0 -.- 2.3 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2024.07.11 06:30:42 38.7022 30.5555 5.0 -.- 3.6 3.8 SULUN-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 06:27:42 38.6970 30.5960 13.0 -.- 3.1 -.- SALAR-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 06:24:42 38.7225 30.5472 4.6 -.- 4.5 4.4 ATAKOY-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.07.11 06:21:57 40.7078 27.3755 5.8 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.07.11 06:08:33 37.9917 36.4187 14.9 -.- 1.6 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.07.11 06:05:31 40.4638 29.0495 14.7 -.- 0.9 -.- KARACAALI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.07.11 05:44:38 37.9385 29.2108 11.0 -.- 1.6 -.- GUZELPINAR-(DENIZLI) İlksel
2024.07.11 04:53:44 35.1245 32.6433 7.0 -.- 1.9 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2024.07.11 04:49:41 40.4962 36.6088 3.6 -.- 1.3 -.- SEHITLER-(TOKAT) İlksel
2024.07.11 04:44:40 38.2368 38.5973 5.0 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.07.11 04:07:53 35.1327 24.8007 53.9 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.07.11 03:39:17 42.0995 26.3847 7.6 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2024.07.11 03:08:17 40.5965 27.5345 13.3 -.- 1.5 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2024.07.11 02:57:03 38.2688 37.8248 8.5 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 02:36:17 38.4220 37.5100 15.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.07.11 02:25:43 38.3373 37.7822 5.0 -.- 1.2 -.- KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.07.11 02:23:13 40.4127 28.8285 6.9 -.- 1.2 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.07.11 02:05:33 38.2245 42.5393 4.6 -.- 1.8 -.- YIGINKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2024.07.11 01:14:31 39.2220 40.2273 5.3 -.- 2.1 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2024.07.11 00:08:46 38.5055 26.7448 6.0 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
AFAD 11 Temmuz son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-07-11 10:47:17 39.15917 42.32 7.0 ML 2.1 Bulanık (Muş)
2024-07-11 09:54:38 38.72056 30.56889 7.0 ML 2.6 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 09:45:50 38.70111 30.605 7.0 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 09:24:19 39.46667 26.88444 7.0 ML 1.2 Burhaniye (Balıkesir)
2024-07-11 09:23:48 38.70694 30.57556 7.0 ML 1.5 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 08:56:38 38.71417 30.67417 7.0 ML 1.0 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 08:55:55 38.70861 30.62056 7.0 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 08:55:06 38.65833 30.43417 7.0 ML 1.8 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 08:40:52 38.7225 30.55056 7.03 ML 2.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 08:24:08 38.32556 37.81361 10.09 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2024-07-11 08:00:42 38.71306 30.565 6.99 ML 1.3 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 07:56:55 38.71583 30.53472 10.61 ML 2.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 07:38:28 40.23472 41.01833 7.97 ML 1.7 Aziziye (Erzurum)
2024-07-11 07:22:30 38.68167 30.59278 6.97 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 07:18:03 38.74028 30.55944 6.98 ML 0.9 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 07:10:28 37.79222 36.25167 6.82 ML 1.9 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-07-11 06:56:16 36.48417 36.20806 10.79 ML 2.5 Belen (Hatay)
2024-07-11 06:30:42 38.70278 30.56667 6.99 ML 3.5 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 06:27:43 38.73806 30.53778 6.99 ML 2.8 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 06:24:42 38.70278 30.55806 6.99 MW 4.4 Merkez (Afyonkarahisar)
2024-07-11 05:44:39 37.98389 29.20556 10.97 ML 1.7 Pamukkale (Denizli)
2024-07-11 04:53:40 34.80833 32.56083 9.73 ML 1.6 Paphos (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
2024-07-11 04:49:42 40.53194 36.59083 7.03 ML 1.1 Merkez (Tokat)
2024-07-11 04:44:42 38.15667 38.6475 7.0 ML 2.2 Pütürge (Malatya)
2024-07-11 03:08:19 40.52306 27.48472 7.12 ML 1.2 Marmara Denizi - [01.81 km] Marmara (Balıkesir)
2024-07-11 03:07:56 38.12556 37.80083 10.98 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-07-11 02:57:04 38.29611 37.73306 7.1 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
2024-07-11 02:36:00 37.9875 36.3975 9.22 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-11 02:26:42 37.75806 35.37389 7.01 ML 1.3 Yahyalı (Kayseri)
2024-07-11 02:25:03 36.37 28.49722 7.0 ML 1.2 Akdeniz - [42.49 km] Ortaca (Muğla)
2024-07-11 02:16:37 38.30056 25.94528 8.55 ML 1.5 Ege Denizi - [27.03 km] Çeşme (İzmir)
2024-07-11 01:54:06 38.24056 38.06917 7.05 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-07-11 01:42:34 40.61361 36.795 10.82 ML 1.3 Niksar (Tokat)
2024-07-11 01:41:21 38.47194 39.33472 7.03 ML 0.7 Hazar Gölü - [03.31 km] Sivrice (Elazığ)
2024-07-11 01:14:35 39.06722 40.20583 7.15 ML 1.4 Karakoçan (Elazığ)
2024-07-11 00:38:17 38.14861 36.54139 7.54 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-07-11 00:36:39 38.50806 26.76417 7.34 ML 1.2 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [12.15 km] Urla (İzmir)
2024-07-11 00:35:29 38.50222 26.76389 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Urla (İzmir)
2024-07-11 00:23:07 37.87028 36.22167 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-07-11 00:08:47 38.50167 26.76556 7.01 ML 1.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.48 km] Urla (İzmir)