Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Haziran tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.06.12 12:29:48 36.0930 33.5603 2.8 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.06.12 12:20:01 35.2297 33.5110 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.06.12 12:13:11 37.1873 27.8583 0.0 -.- 1.9 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.06.12 12:12:59 37.4012 36.8287 2.4 -.- 1.5 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 11:57:59 36.3385 33.6925 0.0 -.- 1.0 -.- CAMLICA-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.12 10:54:28 38.1542 27.3127 21.7 -.- 1.7 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.06.12 10:49:40 36.5075 26.8498 27.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.12 10:48:30 40.2415 27.4900 11.3 -.- 1.3 -.- ILYASALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.06.12 10:19:09 40.7250 27.5573 11.1 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.06.12 09:53:15 39.0743 27.5168 0.0 -.- 1.9 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.12 09:52:42 37.6207 37.2053 18.8 -.- 1.7 -.- KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 09:28:05 39.6977 25.8432 12.5 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.12 09:26:57 40.0305 34.2570 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.06.12 08:32:12 37.6648 35.4228 15.3 -.- 1.8 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.06.12 08:06:54 35.7847 25.5378 8.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2024.06.12 08:01:58 35.9602 29.8628 27.1 -.- 2.4 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 07:32:09 35.7733 29.8100 4.9 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2024.06.12 07:25:10 38.4003 37.4873 3.3 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.12 07:17:46 38.0592 36.6673 18.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 07:07:26 39.0563 40.8170 1.9 -.- 2.5 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.06.12 06:56:18 38.8302 37.3252 10.8 -.- 1.4 -.- KALEDERE-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.12 05:21:53 38.1040 37.1432 5.3 -.- 1.8 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 05:21:40 35.3282 25.1822 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 04:53:22 39.0665 40.4292 20.2 -.- 1.4 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2024.06.12 04:09:29 40.1557 24.9233 7.6 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.12 03:46:08 40.1712 31.7240 3.5 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.12 02:54:16 40.1225 34.2283 5.0 -.- 2.7 -.- AKPINAR-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.06.12 02:27:32 39.2098 25.9655 9.5 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.12 01:59:56 35.1115 25.3032 5.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 01:38:18 35.7388 25.5052 7.7 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.12 01:38:12 38.1357 37.1737 5.2 -.- 2.1 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.12 00:38:31 38.6183 39.3908 10.1 -.- 2.0 -.- YENIKAPI-(ELAZIG) İlksel
AFAD 12 Haziran son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-06-12 11:06:20 39.55333 29.57778 7.0 ML 0.9 Tavşanlı (Kütahya)
2024-06-12 10:49:38 36.52722 26.89778 30.0 ML 2.0 Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla)
2024-06-12 10:48:31 40.25056 27.47444 11.88 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-06-12 10:19:09 40.73 27.49917 12.02 ML 1.7 Marmara Denizi - [13.16 km] Marmara (Balıkesir)
2024-06-12 09:53:15 39.0875 27.52889 7.14 ML 1.9 Soma (Manisa)
2024-06-12 09:52:42 37.58194 37.29417 7.0 ML 2.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-06-12 09:28:04 39.49833 25.87861 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - [16.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-12 09:26:59 40.14611 34.20306 7.0 ML 1.2 Sungurlu (Çorum)
2024-06-12 08:32:15 37.77222 35.38528 7.04 ML 1.6 Yahyalı (Kayseri)
2024-06-12 08:01:59 35.89167 29.80694 13.52 ML 2.2 Akdeniz - [33.73 km] Kaş (Antalya)
2024-06-12 07:38:19 38.13556 38.52667 7.02 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-06-12 07:32:13 35.90083 29.80806 14.47 ML 3.1 Akdeniz - [32.72 km] Kaş (Antalya)