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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 12 Haziran tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 12 Haziran son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.06.12 12:29:48  36.0930   33.5603        2.8      -.-  1.6  -.-   YANISLI-GULNAR (MERSIN)                           İlksel

2024.06.12 12:20:01  35.2297   33.5110        0.0      -.-  1.6  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel

2024.06.12 12:13:11  37.1873   27.8583        0.0      -.-  1.9  -.-   IKIZKOY-MILAS (MUGLA)                             İlksel

2024.06.12 12:12:59  37.4012   36.8287        2.4      -.-  1.5  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel

2024.06.12 11:57:59  36.3385   33.6925        0.0      -.-  1.0  -.-   CAMLICA-SILIFKE (MERSIN)                          İlksel

2024.06.12 10:54:28  38.1542   27.3127       21.7      -.-  1.7  -.-   KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)                         İlksel

2024.06.12 10:49:40  36.5075   26.8498       27.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.12 10:48:30  40.2415   27.4900       11.3      -.-  1.3  -.-   ILYASALANI-BIGA (CANAKKALE)                       İlksel

2024.06.12 10:19:09  40.7250   27.5573       11.1      -.-  1.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel

2024.06.12 09:53:15  39.0743   27.5168        0.0      -.-  1.9  -.-   EGNEZ-SOMA (MANISA)                               İlksel

2024.06.12 09:52:42  37.6207   37.2053       18.8      -.-  1.7  -.-   KAZANLIPINAR-(KAHRAMANMARAS)                      İlksel

2024.06.12 09:28:05  39.6977   25.8432       12.5      -.-  1.4  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.12 09:26:57  40.0305   34.2570        5.0      -.-  1.6  -.-   BUYUKBOLATLI-SUNGURLU (CORUM)                     İlksel

2024.06.12 08:32:12  37.6648   35.4228       15.3      -.-  1.8  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel

2024.06.12 08:06:54  35.7847   25.5378        8.0      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.12 08:01:58  35.9602   29.8628       27.1      -.-  2.4  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    İlksel

2024.06.12 07:32:09  35.7733   29.8100        4.9      -.-  3.4  3.4   AKDENIZ                                           İlksel

2024.06.12 07:25:10  38.4003   37.4873        3.3      -.-  1.9  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

2024.06.12 07:17:46  38.0592   36.6673       18.0      -.-  1.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.06.12 07:07:26  39.0563   40.8170        1.9      -.-  2.5  -.-   COBANTASI-(BINGOL)                                İlksel

2024.06.12 06:56:18  38.8302   37.3252       10.8      -.-  1.4  -.-   KALEDERE-GURUN (SIVAS)                            İlksel

2024.06.12 05:21:53  38.1040   37.1432        5.3      -.-  1.8  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.12 05:21:40  35.3282   25.1822        5.4      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.12 04:53:22  39.0665   40.4292       20.2      -.-  1.4  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                                 İlksel

2024.06.12 04:09:29  40.1557   24.9233        7.6      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.06.12 03:46:08  40.1712   31.7240        3.5      -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          İlksel

2024.06.12 02:54:16  40.1225   34.2283        5.0      -.-  2.7  -.-   AKPINAR-SUNGURLU (CORUM)                          İlksel

2024.06.12 02:27:32  39.2098   25.9655        9.5      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel

2024.06.12 01:59:56  35.1115   25.3032        5.4      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.12 01:38:18  35.7388   25.5052        7.7      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel

2024.06.12 01:38:12  38.1357   37.1737        5.2      -.-  2.1  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel

2024.06.12 00:38:31  38.6183   39.3908       10.1      -.-  2.0  -.-   YENIKAPI-(ELAZIG)                                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 12 Haziran 2024 son dakika depremler - Sayfa 4

AFAD 12 Haziran son depremler listesi

Tarih       Saat            Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer       

2024-06-12 11:06:20       39.55333              29.57778              7.0          ML         0.9          Tavşanlı (Kütahya)         

2024-06-12 10:49:38       36.52722              26.89778              30.0       ML         2.0          Ege Denizi - [52.54 km] Datça (Muğla)  

2024-06-12 10:48:31       40.25056              27.47444              11.88     ML         1.3          Biga (Çanakkale)             

2024-06-12 10:19:09       40.73     27.49917              12.02     ML         1.7          Marmara Denizi - [13.16 km] Marmara (Balıkesir)               

2024-06-12 09:53:15       39.0875                27.52889              7.14       ML         1.9          Soma (Manisa)

2024-06-12 09:52:42       37.58194              37.29417              7.0          ML         2.1          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-06-12 09:28:04       39.49833              25.87861              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - [16.24 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-06-12 09:26:59       40.14611              34.20306              7.0          ML         1.2          Sungurlu (Çorum)          

2024-06-12 08:32:15       37.77222              35.38528              7.04       ML         1.6          Yahyalı (Kayseri)             

2024-06-12 08:01:59       35.89167              29.80694              13.52     ML         2.2          Akdeniz - [33.73 km] Kaş (Antalya)        

2024-06-12 07:38:19       38.13556              38.52667              7.02       ML         1.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-06-12 07:32:13       35.90083              29.80806              14.47     ML         3.1          Akdeniz - [32.72 km] Kaş (Antalya)        

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